UE Fit: ufficiali gli auricolari tws capaci di adattarsi alla forma dell’orecchio

Di auricolari true wireless ve ne sono sempre di più, tanto più dopo l’esordio nel settore di uno dei pochi marchi che se n’era tenuto lontano, JVC. A quanto pare, però, v’è ancora spazio per sperimentare qualcosa di nuovo, come promesso dalla californiana Ultimate Ears che, abbandonato per un istante il core business dei suoi iconici speaker, ha annunciato il prossimo arrivo degli auricolari Bluetooth UE Fit, dalla calzata perfetta, 1:1.

Quando si ricorre ad un auricolare, di base si viene forniti di gommini in tre misure, small, medium, large, onde ottenere una vestibilità adatta a qualsiasi condotto auricolare: in ogni caso, però, occorrerà esercitare una pressione, per indossare l’auricolare che, a lungo andare, potrebbe irritare l’orecchio coinvolto.

Ultimate Ears, di conseguenza, ha sviluppato i nuovi UE FIT che, rispetto agli altri, hanno una punta riempita di un particolare gel: quest’ultimo, una volta indossagli auricolari, ed attivata l’app multi-piattaforma UE Fits, viene riscaldato dai LED degli auricolari, che emettono una particolare luce viola, nell’ambito di un processo noto come “Lightform“. In sostanza, il gel finisca con l’adattarsi alla forma dell’orecchio e, dopo una sessantina di secondi, inizia a solidificarsi, conferendo agli auricolari quella che sarà la loro forma definitiva, adatta per quello specifico orecchio, che in tal modo beneficerà anche di un isolamento passivo ottimale, senza aggiuntivi pericoli di eventuali cadute accidentali del prodotto.

Corredati di controlli touch esterni, per gestire la musica (stop, avvio, tracce saltate), le telefonate, il volume, e chiamare in causa Siri o Assistant, gli auricolari UE FIT ospitano driver da 10 mm accreditati di un output sonoro caldo e dettagliato, con bassi ben attenzionati, e la facoltà di procedere ad un’equalizzazione via app: un ulteriore contributo alla qualità dell’ascolto deriva dall’integrazione del Bluetooth 5.0, con vari codec al seguito (AAC, aptX, ed SBC), mentre i due microfoni presenti (uno per unità) assicurano chiamate nitide, riducendo il rumore ed il fruscio del vento.

Le microbatterie in dotazione agli auricolari UE Fit promettono un’autonomia di 8 ore, con 1 ora extra recuperabile (via carica rapida) dopo appena 10 minuti di giacenza nella custodia, a sua volta apportatrice di ulteriori 12 ore di ascolto, per un totale di 20 ore complessive. In attesa della disponibilità globale del prodotto, che avverrà “presto“, i consumatori statunitensi possono già pre-ordinare gli auricolari UE Fits, il cui esordio è previsto per l’autunno, al prezzo di 249 dollari.