HA-A7T: ufficiali i primi auricolari true wireless di JVC

Dopo la neckband wireless presentata a inizio anno, la nipponica JVC compie un’altra sortita nel mondo “senza fili“, questa volta annunciando il suo primo paio di auricolari true wireless, rappresentati dai JVC HA-A7T, destinati a un pubblico giovane sia per il prezzo di listino che per l’ampia scelta di vivaci colorazioni (blu, bianco, nero, rosa) disponibili, tra cui scegliere.

Comodi, visti i gommini di tre misure presenti in confezione (funzionali anche all’isolamento passivo dai rumori esterni), e leggeri (9.5 grammi a unità), gli auricolari JVC HA-A7T risultano indicati anche nelle attività sportive, grazie all’impermeabilità (IPX4) contro sudore e schizzi d’acqua: all’interno, i driver al neodimio, da 6 mm, assicurano una risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz, e un’impedenza da 16 Ω, mentre al chip per il Bluetooth 5.0 spetta il compito di connetterli alla sorgente audio, assicurando il beneficio di 10 metri di copertura, ed il supporto a numerosi profili audio (HFF, AVRCP, a2DP) ed al codec SBC.

Essendo dotati di un microfono, gli auricolari JVC HA-A7T ne approfittano per consentire le telefonate in vivavoce, ma anche il ricorso all’assistente vocale dello smartphone, Android o iOS, connesso.

Di base, quanto ad autonomia, tramite le microbatterie contenute in ognuna delle due unità di emissione, offrono 6 ore in uso medio, dopo una ricarica di 2 ore nell’annessa custodia compatta (38.9 grammi) che, caricabile (non rapidamente) via microUSB in 2.5 ore, mette in campo altre 9 ore di funzionamento, per un totale di 15 ore di operatività.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la messa in commercio dei suoi primi auricolari true wireless, i JVC HA-A7T, è prevista per il mese in corso, quindi per l’Ottobre 2020, quando risulteranno disponibili all’acquisto non solo nel sito ufficiale, ma anche tramite la pagina del brand presso il noto e-commerce Amazon, al prezzo di 59.90 euro.