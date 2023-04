Withings Body Smart: ufficiale la bilancia intelligente che sa anche chiudere un occhio

Withings, brand francese specializzato nella tecnologia al servizio della salute, noto anche per smartwatch ibridi come lo ScanWatch, è impegnato da tempo nel realizzare bilance smart, per fornire la prova del nove degli allenamenti, magari fatti proprio con uno dei suoi wearable.

Il prodotto del marchio, che nella sua storia registra pure un infelice matrimonio con Nokia, si chiama Withings Body Smart e ha una superficie, in bianco o nero, di 325 x 325 x 25,6 mm risultando rivestita in vetro temperato. Regge pesi da 5 kg a 200 kg, con un margine di precisione di 50 grammi. Può quindi misurare un po’ tutti i membri della famiglia (potendo supportare sino a 8 profili distinti) e, infatti, ha diverse modalità ad hoc, tra cui atleta, bambino, e incinta.

Le metriche mette a disposizione vanno oltre il mero numero del peso, che ormai è poco esaustivo in sé. Chi intenda capire il proprio stato di forma, dovrà misurare, come possibile con la Withings Body Smart, la propria composizione corporea e quindi far riferimento al BIA, che si esplica in diversi parametri, tra cui l’acqua totale, la massa ossea, la percentuale di massa grassa e magra, l’indice di grasso viscerale e, con un prossimo aggiornamento, anche il metabolismo basale o BMR (quante sono le calorie che il nostro corpo brucia a riposo).

La bilancia intelligente Withings Body Smart ha anche una curiosa modalità, quella a occhi chiusi o Eyes Closed Mode. Quest’ultima, magari perché si è in compagnia, o si teme per gli effetti delle festività sul proprio giro vita e quindi non si voglia prendere consapevolezza dei danni fatti, è anche capace di NON misurare il peso, mostrando info che con lo stesso non c’entrano nulla. Ad esempio, è possibile mostrare le previsioni del tempo, fornire indicazioni sulla qualità d’aria o elargire una simbolica pacca sulla spalla con qualche messaggio motivazionale. Tutti i dati, pertinenti o meno, vengono visualizzati sullo schermo LCD da 2,8 pollici con risoluzione a 320 x 240 pixel.

Capace di registrare financo la frequenza cardiaca, la Withings Body Smart si sincronizza in Bluetooth e Wi-Fi n con lo smartphone Android o iOS ma, nel caso non ci riesca, memorizza tranquillamente in locale fino a 16 misurazioni. Alimentata da 4 pile da 1,5 volt AAA, che le garantisce 15 mesi di autonomia, la Withings Body Smart costa 99,95 euro.