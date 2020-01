Wings Alpha vs Noise Shots XO: auricolari true wireless low cost di qualità

Con sempre più modelli annunciati a cadenza quasi giornaliera, gli auricolari true wireless fanno davvero fatica a distinguersi l’un altro, posizionandosi in modo netto nell’immaginario dell’utenza di riferimento: le indiane Wings Lifestyle (di Brandscale Technologies) e Noise provano a lasciare il segno, quanto ad ascolto musicale individuale, grazie ai rispettivi e nuovi Wings Alpha e Noise Shots XO.

Il primo modello, noto come Wings Alpha (2.799 rupie, o 35 euro circa, su Amazon India), è abbinato a una custodia in plastica nera, rettangolare ma con i lati corti arrotondati, al cui interno una batteria da 420 mAh (caricabile in 1.5 ore via microUSB Type-C) offre 16 ore di ascolto extra (4 cicli di ricarica, per un totale di 20 ore di operatività) alle capsule auricolari, ciascuna delle quali mette in campo 60 ore di stand-by e 4 ore di uso concreto, grazie alle microbatterie 50 mAh.

Sempre all’interno dei Wings Alpha, comodi da indossare per la forma e la dotazione di gommini siliconici in 3 misure differenti, è presente il modem per il Bluetooth 5.0, con connessione allo smartphone a 10 metri di distanza e supporto a vari profili (HSP, HFP, A2DP e AVRCP). Sulle pareti esterne, infine, non mancano i comandi touch, per gestire la musica, le telefonate, e chiamare in causa Assistant o Siri, ed un segnalatore a LED, per comunicare – tra le altre cose – l’associamento e lo stato di ricarica.

Sempre dall’India, tramite il celebre brand Noise, arrivano in commercio gli auricolari Shots XO (5.499 rupie, o pressappoco 69.62 euro, anche su Flipkart), evoluzione degli Shot X1 Air dello scorso Agosto. Allestiti nelle nuance oro rosa, argento (un bianco metallizzato), e nero (più che altro un grigio siderale), i nuovi arrivati hanno un telaio impermeabile (IPX7) e immune alla polvere, con superfici touch esterne: l’interno avalla il Bluetooth 5.0, con l’audio di alta definizione garantito dal codec AptX di Qualcomm, e dal supporto tanto alla cancellazione del rumore (CVC 3.0) quanto a quella del vento.

Passando sul versante autonomia, gli Shot XO di Noise sono accreditati di 6 ore d’autonomia, con circa 36 ore complessive offerte dalla custodia: quest’ultima può essere caricata in 2 ore via Type-C o, sull’esempio dei Realme Buds Air, tramite il protocollo wireless Qi su un’apposita basetta.