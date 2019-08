Shot X1 Air: nuovi auricolari true wireless iper leggeri col Bluetooth 5.0

Non sempre, per disporre di un buon prodotto, occorre ricorrere ad un grande marchio con un corrispondente, elevato, esborso. Spesso, infatti, è possibile optare per brand emergenti desiderosi di farsi strada, ottenendo una qualità altrettanto convincente, come nel caso di quanto proposto – in tema di tecnologie audio – dall’indiana Noise.

Dopo la fitness band giovanile ColorFIT 2, Noise torna a battere un colpo nel mondo del wearable con gli Shot X1 Air, presentati come i più leggeri, con i loro 35 grammi (ai quali si aggiungono i 20 grammi della custodia di ricarica, sottile quasi come un dito), ed economici auricolari true wireless del costruttore: disponibili nella colorazione grigio grafite (1.999 rupie indiane, circa 25 euro) e in quella Carbon Black (2.099 rupie indiane, poco meno di 27 euro), sono impermeabili al sudore, ma anche alle immersioni in acqua per mezz’ora sino a un metro di profondità, grazie alla certificazione IPX6, ed assicurano un suono di alta qualità, in virtù del supporto, nel Bluetooth 5.0 implementato, del codec AAC, di molto superiore al codec SBC normalmente usato dalla concorrenza nella stessa fascia di mercato.

L’autonomia, con una singola carica, arriva a ben 7 ore, e non manca – grazie alla superficie sensibile esterna – la possibilità di avvalersi di intuitivi controlli tattili. Con questi ultimi, è possibile gestire la musica dello smartphone, potendo avanzare o stoppare le canzoni, metterle in pausa, saltarne qualcuna, e regolare il volume delle stesse.

Essendo provvisti di un microfono, gli Shot X1 Air si occupano, una volta indossati, anche di supportare le telefonate, potendole rifiutare, accettare, o terminare al momento opportuno, con un semplice gesto che, tuttavia, può essere sfruttato anche per attivare il proprio assistente vocale preferito, Siri nell’eventualità del pairing con un iPhone, Assistant nell’eventualità di un device Android, per espletare una lunga serie di mansioni (es. dettare e inviare un messaggio WhatsApp) a mani libere.

Per l’acquisto degli auricolari true wireless Shot X1 Air di Noise, usualmente proposti sull’e-commerce asiatico Flipkart, è possibile rivolgersi anche all’apposito store presente nel sito istituzionale del costruttore, presso la pagina gonoise.com.