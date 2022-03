WEMAX porta sul mercato i nuovi proiettori smart WEMAX Go e Go Pro

WEMAX, brand noto anche per aver collaborato in passato con Xiaomi, ha annunciato, in conseguenza di una felice campagna di crowdfunding su Indiegogo, l’arrivo sul mercato, in promo lancio, di un nuovo prodotto per l’home cinema, rappresentato dal compattissimo proiettore WEMAX Go (su Aliexpress a 373.60 euro), anche in versione Pro.

WEMAX Go misura 150 x 83 x 25 mm per 299 grammi, più o meno come un iPhone 13 Pro Max e, in conseguenza di ciò, può facilmente essere trasportato anche in tasca, magari quando ci si sposta spesso da una sala riunione all’altra per illustrare i propri progetti: nel modello Pro, la batteria da 3.485 mAh assicura una maggiore versatilità mentre, nel Go standard che ne è sprovvisto, via USB Type-C, si possono ottenere qualcosa come 4 ore di autonomia collegando un powerbank da 12.000 mAh.

In ogni caso, il consumo energetico è davvero basso (30 W). La tecnologia adottata è quella del Advanced Laser Phosphor Display, ALPD, che assicura una luminosità di 2/3 volte migliore dei modelli a LED di dimensioni assimilabili, da 300 nel Go standard e da 600 ANSI Lumen nel Go Pro, con un contrasto (full off-full on) di 500:1.

Il rapporto di tiro è sempre di 1.2:1, ma nel WEMAX GO standard permette proiezioni da 15 a 100 pollici, con una risoluzione di 960 x 540 pixel mentre, nel Go Pro, si va da 40 a 120 pollici, risoluti a 1920 x 1080 pixel: la correzione della distorsione trapezoidale è automatica e manuale, in verticale, nel modello base, che non supporta la proiezione laterale, ma solo automatica e a 4 punti nel Go Pro, che invece permette la proiezione laterale. Nel modello base, inoltre, la messa a fuoco è manuale, mentre è automatica nel Go Pro.

La presenza del sistema operativo Smart OS permette al modello Pro, provvisto di 2 GB di RAM e di 16 GB di storage, d’avere benefit quali l’evitamento smart degli ostacoli e l’allineamento intelligente dello schermo, assenti nel modello base, che – privo di OS – ha 8 MB di RAM e 128 MB di storage: in compenso, nel modello base, volendo un OS, si può sempre usare un dongle HDMI, tipo il Fire Stick di Amazon o il Chromecast ora con Google TV. L’audio, nel WEMAX Go Pro, provvisto anche di telecomando, è affidato a due speaker da 2W, mentre nel modello base a due speaker da 0.8W.

Da notare che, nel WEMAX Go Pro la connessione alla sorgente può avvenire non solo col Wi-Fi (qui dual band), ma anche col Bluetooth 5.0, assente dal Go base, provvisto di Wi-Fi monobanda a 2.4 GHz. Altre fonti di contenuto possono, in ambedue i modelli, derivare dall’uso di una USB Type-A, in un array di porte che prevede anche un jack da 3.5 mm per le cuffie.