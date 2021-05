Vivo TWS 2 e TWS 2e: ufficiali i nuovi auricolari evoluti con Bluetooth 5.2 e bassa latenza

Come Realme, anche Vivo, manco a dirlo sempre parte del gruppo BBK Electronics, ha messo in campo alcuni dispositivi dedicati all’ascolto individuale, rappresentati dai degni eredi deli auricolari senza fili TWS Neo, in veste degli dagli impermeabili IPX4/5 Vivo TWS 2 ANC, di fascia media, e dai più entry level Vivo TWS 2e, ingegnerizzati nell’audio HiF-Fi dal contributo di Golden Ears.

Ad accomunare gli auricolari senza fili Vivo TWS 2 (449 yuan, pressappoco 57 euro) e 2e (299 yuan, circa 38 euro), oltre all’assistente vocale Jovi, al restyling dell’antenna BT per una maggior (+20%) stabilità, ed ai comandi touch, sono le colorazioni Interstellar Blue (un nero che degrada verso il blu) e White, presenti anche nelle allungate (e quindi foriere di maggior autonomia) custodie a saponetta, col pairing che viene garantito da un tasto centrale. In tema di differenze, il modello top TWS 2 (4,7 grammi a unità) propone driver dinamici da 12.2 mm con stereo sound via DeepX 2.0 e audio engine DEEP-HD.

In quanto anche in-ear, gli auricolari senza fili di livello premium Vivo TWS 2 sono facilitati nell’erogare diverse modalità (compresa quella, in ottica sicurezza, per la trasparenza) della cancellazione attiva del rumore (3 microfoni, fino a 40 dB). Tra le componenti interne, il modem assicura il Bluetooth 5.2, con modalità a bassa latenza da 88 ms, e supporto sia verso i codec standard SBC e AAC che verso quello adattivo Qualcomm aptX.

Le microbatterie assicurano agli auricolari TWS 2 di Vivo 8 ore di funzionamento (ma 4,5 ore attivando l’ANC), per un totale di 30 ricorrendo alla custodia: in ogni caso, è presente la ricarica rapida (in 15 min si guadagna qualcosa come circa 4 ore extra).

Il modello Vivo TWS 2e ha sempre i driver dinamici da 12.2 mm, ma solo il DeepX 2.0 come effetto stereo: il Bluetooth 5.2 è meno prestante, nella modalità a bassa latenza, qui da 117 ms, e nei codec supportati, solo SBC e AAC. Privi di ANC e con a loro beneficio una mera riduzione del rumore durante le chiamate, i TWS 2e assicurano 7.6 ore di autonomia, che arrivano a 27 ore complessive grazie alla custodia.