VAIO SX14 e SE14: ufficiali i nuovi ultrabook dell’ex divisione laptop Sony

Pur passata di mano a un consorzio giapponese, la ex divisione Vaio di Sony, dopo i modelli di Gennaio e Febbraio, continua a sfoderare notebook di alto livello, come i nuovi Vaio SX14 e Vaio SE14 appena distribuiti con Windows 10 in India, via Amazon, dal licenziatario locale Nexstgo.

Vaio SE14 ha un corpo (1.39 kg) in metallo (alluminio) e plastica, colorato in grigio scuro o rosso rame, con una tastiera retroilluminata e la sicurezza affidata sia al riconoscimento facciale (gli infrarossi della webcam da 1080p) che a uno scanner per le impronte digitali: il display, tra esili cornici, è un 14 pollici risoluto in FullHD coadiuvato dalle GPU Intel Iris Xe dei processori Intel di 11a generazione (che danno il cambio al precedente i5 di 8a gen), fino all’ i7-1165G7, supportato da max 16 GB di RAM DDR4 e da non oltre 512 GB di SSD: in particolare, le configurazioni previste sono due, rispettivamente da 8 GB + 512 GB, e da 16 GB + 1 TB, quanto a RAM e storage per l’archiviazione.

La batteria, da 46 Whr, sufficiente per 12 ore di autonomia, assicura energia a dovere anche per le esigenze del nutrito comparto connettività, comprensivo del jack da 3.5 mm, di una HDMI v1.4, di un poker di USB (due Type-C con Thunderbolt).

Il collega di presentazione, noto come Vaio SX14 (999 grammi), messa a puntino la sicurezza col riconoscimento facciale in appoggio alla webcam HD e il fingerprint sensor per le impronte digitali, punta molto sul multimediale, con un display (sul retro ricoperto in carbonio) anche UHD 4K da 14 pollici (90.2% di screen-to-body) che, come pure nel caso della variante FullHD, assicura ottime videochiamate in cooperazione con i due speaker predisposti per il Dolby Audio. Animato da un processore Intel sino all’i7 coadiuvato dalla tecnologia True­Performance, con le alte temperature scongiurate qui come nell’SE dalla tecnologia SuperFin (che impiega anche un condensatore metallico isolante), si assicura una certa fluidità operativa con max 16 GB di RAM LPDDR3 ed uno storage SSD (da max 1 TB).

Anche nel caso del Vaio SX14, provvisto di Bluetooth 4.1, non si può parlare di una penuria quanto a porte perimetriche, stante la presenza di una VGA, di una HDMI, di una RJ45 per l’Ethernet LAN, di un lettore di schede SD, e di quattro USB, di cui una Type-C. Sotto la tastiera, retroilluminata, v’è anche spazio per una batteria che, assicurando circa 14 ore di autonomia, risponde pienamente alle “esigenze di elaborazione mobile“.