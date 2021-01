Vaio E15 ed S14: ufficiali i nuovi ultrabook ex Sony

Dopo il passaggio a un fondo d’investimento giapponese, il marchio Vaio (in cui Sony conserva una partecipazione minoritaria) ha incominciato a riportare i propri notebook all’estero, come avvenuto nelle scorse ore in India, ove sono stati annunciati i laptop Vaio E15 e Vaio SE14, con audio HD ottenuto grazie all’amplificazione smart e al Dolby Audio, animati da Windows 10 Home beneficiato da Office 365 in ottica produttività.

Il più economico della coppia, Vaio E15 (da 66.990 rupie, pari a circa 776 euro) ha un telaio (358,7×239,2×19,9 mm, per 1.77 kg) redatto nelle colorazioni Tin Silver e Ink Black che, grazie alle strette cornici concede un’ampia superficie visuale al display da 15.6 pollici, risoluto un FullHD e con ottimi angoli di visuale, essendo un pannello IPS. Sul versante de coinvolgimento sonoro, risultano adottati due speaker stereofonici.

La digitazione è affidata a una tastiera retroilluminata, col corpo macchina che presenta, ai lati, diverse porte, tra cui due USB 3.0 Type-A, una microHDMI, ed una USB Type-C (con Power Delivery 3.0), con cui procedere anche alla ricarica della batteria, da cui è possibile trarre l’autonomia per 8 ore di lavoro: a sprintare il Vaio E15 operano processori AMD, che in una versione prendono le forme del Ryzen 5 con GPU Radeon Vega 8 e, nell’altra, del Ryzen 7 con GPU Radeon RX Vega 10. La RAM (DDR4) ammonta ad 8 GB, mentre lo storage è sia veloce, in quando SSD, che capiente, con un ammontare di 512 GB.

Il più performante Vaio SE14 (1.35 kg) scende in campo (da 84.690 rupie, pari a pressappoco 956 euro), in “abito” grigio scuro o rosso rame, con un IPS da 14 pollici risoluto in FullHD e con trattamento anti-riflesso, collegato al corpo macchina da una cerniera Ergo Lift, che solleva la tastiera nel momento in cui il terminale viene spalancato (anche con una sola mano): la webcam per i meeting online è da 1080p e, nel caso specifico, può contare su un coinvolgimento sonoro migliore, ottenuto grazie a 4 speaker, di cui due con uscita verso l’alto (up-firing) e due verso il basso (down-firing).

Attento alla sicurezza (Windows Hello) grazie allo scanner per le impronte digitali, presente nell’area della tastiera, con caps a isola, opzionalmente retroilluminata e a prova di schizzi, il Vaio SE14 è mosso da un processore Intel di 8a generazione, un i5 da 1,6 GHz che arriva a 3.9 GHz di frequenza operativa in Turbo Boost, quando necessario. Il maggiore dei due nuovi laptop Vaio può caricarsi rapidamente (del 70% in un’ora), mettendo in campo un’autonomia complessiva di 13 ore una volta rabboccato completamente: oltre alla porta HDMI, annovera due USB 3.0 Type-A e una coppia di USB Type-C.