VAIO FE 14.1: ufficiale il notebook low cost con audio spaziale

Inaugurato l’inizio di Giugno con il nuovo portatile VAIO SX12 proposto nel mercato giapponese, l’ex divisione notebook di Sony, l’ora indipendente VAIO, ha annunciato all’inizio di Luglio un laptop economico, il VAIO FE 14.1, per il mercato USA, ove viene distribuito dagli e-commerce Sam’s Club e Walmart.

Il VAIO FE 14.1 ha un telaio (325 x 221 x 20 mm per 1.58 kg) come sempre elegante, nei colori oro rosa, argento, nero e blu, mentre gli allestimenti interni, in seguito illustrati, sono ben 3. Tutte le configurazioni sono accomunate dalla maggior parte delle specifiche. Di base, il laptop ha un display da 14.1 pollici, di tipo LCD IPS, con una risoluzione FullHD a 1920 x 1080 pixel, e un aspect ratio a 16:9: la cerniera in basso ricorda un po’ l’ErgoLift degli Asus ZenBook visto che, quando lo schermo viene spinto verso il retro, una base solleva la tastiera. per un miglior comfort nella digitazione e per far passare un flusso d’aria al di sotto dello chassis, in tal modo tenuto al fresco.

In appoggio alle videochiamate, il VAIO FE 14.1 mette a disposizione una webcam da 2 megapixel con un otturatore fisico per la privacy, per altro curata anche dalla disponibilità di uno scanner per le impronte digitali: sul piano audio, invece, entrano in gioco due speaker e il supporto all’audio immersivo THX Spatial, adoperabile sia dagli altoparlanti che nelle cuffie (previo supporto).

Il corpo macchina del VAIO FE 14.1 è sormontato da un Precision Touchpad e accompagnato, ai lati, da diverse porte, tra cui un combo jack da 3.5 mm, una HDMI, tre USB Type-A (di cui due 3.1 e una 2.0), una USB Type-C, un lettore di SD sino a 512 GB con cui espandere lo storage, e una Ethernet. Oltre al Wi-Fi, è presente anche la connettività senza fili Bluetooth 5.1; la batteria, dall’ammontare imprecisato, è accreditata del poter offrire sino a 10 ore di autonomia.

Il nuovo notebook VAIO FE 14.1, gestito lato software dal sistema operativo Windows 11 Home, promette alte prestazioni, ma anche “reattività fulminea e capacità multitasking, con una migliore efficienza energetica” grazie all’impiego di processori Intel della 12a generazione, Alder Lake, tramite la serie U, messi in coppia con la scheda grafica integrata Intel Iris Xe. A differenziare le tre configurazioni previste sono i quantitativi di memoria montati, per RAM e storage, e il processore impiegato.

Si pare da 699 dollari (670 euro circa) per la versione con un i5-1235U (10 core, 12 threads, 4.40 GHz massimi), 8 GB di RAM e 512 GB di SSD, per arrivare a 799 dollari (766 euro circa) richiesti per la versione con ancora l’i5-1235U però coadiuvato da 16 GB di RAM e da 1 TB di storage a stato solido. Il clou si ottiene, per 949 dollari (910 euro circa), che danno diritto, sempre con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, al processore i7-1255U (10 core, 12 threads, 4.70 GHz massimi).