VAIO presenta i notebook VAIO SX12 VJS125 anche con 5G e Core i7-1280P

Vaio, brand del consorzio Japan Industrial Partners ed ex divisione notebook di Sony, ha annunciato la serie SX12 VJS125 che va ad aggiornare l’ultrabook VAIO SX12, presentato lo scorso Ottobre 2021 con in dote i processori Intel di 11a generazione (i7-1195G7).

Il rinnovato VAIO SX12, allestito nelle colorazioni nero corvino, argento, bianco, oro rosa, e bronzo urbano (con una placcatura in oro sul retro), misura 287.8 x 205 x 15/17.9 mm, con un peso che varia a seconda della configurazione, oscillando da 899 a 950 grammi: pur esile e leggero, non si fa mancare la certificazione di resistenza MIL-STD-810H che ne certifica il superamento di test in condizioni estreme. L’area visuale è rappresentata da un display da 12.5 pollici, risoluto in FullHD (1920 x 1080 pixel), secondo un aspect ratio a 16:9. capace di visualizzare 16.77 milioni di colori, protetto da un trattamento anti-riflesso.

La webcam, FullHD da 2 megapixel (via sensore CMOS), supporta il riconoscimento facciale per la biometria di Windows Hello (comunque presente lo scanner per le impronte digitali sul pulsante di accensione) ma si avvale anche di un microfono stereo con cancellazione AI del rumore e tecnologia beamforming per trasmettere chiaramente solo la voce dell’oratore: restando nel segmento multimediale, risultano integrati anche due speaker stereo con Dolby Atmos.

La tastiera, di dimensioni normali, retroilluminata, con caps da 1.5 mm, presenta davanti un touchpad che evita i tocchi accidentali scindendo il click destro da quello sinistro. Al di sotto, la scelta dei processori, ora della 12a generazione Intel, Alder Lake, parte da un Celeron 7305 e arriva al più performante i7-1260P (12 core, 16 threads, 4.70 GHz massimi). La scheda grafica, integrata, è la Intel Iris Xe. Optando per il modello SX12 All Black Edition provvisto di modem per il 5G, si avrà in dote un diverso processore, ovvero il potentissimo l’i7-1280P (14 core, 20 threads, 4.80 GHz massimi): in ogni caso, è assicurata la presenza della tecnologia di miglioramento prestazionale proprietaria TruePerformance, che promette risultati migliori del Turbo Boost nativo dei SoC Intel. La RAM, LPDDR4X dual channel, non aggiornabile, va da 8 a 32 GB, laddove lo spazio d’archiviazione, ovviamente SSD, con interfaccia PCIe di 4a generazione, prevede i tagli da 256 e 512 GB, 1 e 2 TB.

Tra le porte, figurano due USB Type-C (con Power Delivery, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4), una HDMI, un mini-jack per le cuffie, una RJ45 per l’Ethernet, due USB 3.0 Super Speed (una con alimentazione): il modem per le connettività senza fili supporta invece il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6E. Anche l’autonomia, complice la presenza di una batteria ad alta capacità da 53 Wh e l’adozione di Windows 11, promette bene, ovvero sino a 26 ore di operatività. Attualmente, il nuovo VAIO SX12 è ordinabile in Giappone, con spedizioni dal prossimo mese, al prezzo di partenza di 159.800 yen (circa 1.150 euro).