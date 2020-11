Umidigi Urun: in campo lo smartwatch elegante ideale per i runner

Dopo alcuni mesi di pausa, il brand cinese Umidigi torna battere un colpo attraverso la presentazione di un nuovo sportwatch, il poliedrico ed elegante Umidigi Urun, in vendita promozionata ormai da qualche giorno, con spedizioni (gratuite) previste anche verso l’Italia, grazie ai tradizionali canali degli importatori asiatici.

Umidi Urun ha un telaio in acciaio inossidabile, impermeabile sino a 50 metri (5 atmosfere), in modo da poter essere impiegato sotto la doccia, mentre ci si lava le mani, qualora sorpresi dalla pioggia, ma non durante il nuoto: contrariamente alla maggior parte dei wearable del brand, avvicinandosi a quanto già visto (anche) con l’Uwatch, ha un design circolare, con due pulsanti fisici a destra e, per l’ancoraggio al polso, un cinturino siliconico standard, da 22 mm di taglia unica.

Il vetro frontale, 2.5D lungo tutto il perimetro, esalta l’area visuale del display TFT da 1.1 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, sul quale è possibile vedere le sveglie, le previsioni del meteo, gli allarmi, ma anche le notifiche provenienti dallo smartphone che, associato via Bluetooth 4.2, permette anche il controllo remoto della propria musica e fotocamera.

Il dorso cela un sensore PixArt, che permette il tracciamento cardiaco 24/7, quindi continuo mentre, per monitorare al saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), è possibile effettuare il rilevamento durante un preciso momento del proprio sonno (anch’esso, quindi, attenzionabile). Tra le dotazioni tecniche dell’Umidigi, accreditato di un’autonomia, secondo l’uso, di 10/40 giorni, è presente il GPS integrato che, potendo sfruttare in contemporanea due dei tre sistemi di tracking avallati (Beidou, A-GPS, Glonass), assicura un posizionamento più immediato e preciso, a tutto vantaggio della corsa, di cui è possibile rilevare diversi parametri (passi, cadenza, ritmo, velocità, etc), presente quale attività sportiva registrata, assieme a 16 altre (tra cui danza, escursionismo, tapis, camminata, ciclismo, arrampicata, cyclette, yoga, calcio, ellittica, etc).

Scontato del 42% rispetto al listino pieno, di 69.11 euro, lo smartwatch Umidigi Urun è attualmente in vendita, su Aliexpress, nelle colorazioni alternative Icy White, Ocean Green, Rose Gold, Space Grey, e Titanium Grey, al prezzo di 40.09 euro.