Minisforum ha annunciato due nuovi computer compatti sotto i modelli più prestanti UM590 e UM690: si tratta del nuovo miniPC UM560XT, che inizierà a essere spedito da metà Maggio, e del nuovo B550 Pro.

Il computer “lillipuziano” UM560XT misura 128 x 126,6 x 46,5 mm: è così piccolo che può essere collegato dietro un monitor tramite l’attacco VESA. Strutturalmente, sono presenti 4 feritoie per l’aria che interagiscono con un’unica ventola. Le porte prevedono un jack audio da 3,5 mm, una RJ45 per l’Ethernet da 2,5 GbE, due USB 2.0 Type-A, due USB 3.2 Gen 2 Type-A, una USB 3.2 Gen 2 Type-C solo per il trasferimento dati, ma non solo.

Questo mini computer è infatti capace di collegarsi assieme a 3 schermi con risoluzione sino al [email protected]: ciò avviene grazie a una USB 3.2 Type-C con Alt DisplayPort 1.4 e a due HDMI. L’enclousure ospita un chipset vecchio di circa due anni, il Ryzen 5 5600H, che AMD ha allestito con un TDP di 45 watt e una struttura a 6 core (max 4,2 Ghz) e 12 threads: una scelta ancora valida per la maggior parte delle attività da ufficio e da intrattenimento (stante una GPU integrata Radeon Vega 7 a 1,8 GHz).

La versione barebone comprende, per quel che riguarda le memorie, due slot SODIMM una RAM di tipo DDR4 a doppio canale, e uno slot M.2 2280 capace di ospitare un SSD con interfaccia PCIe 3.0: qualora lo spazio non fosse sufficiente, è possibile contare anche su un hard disk da 2,5 pollici, SSD o HDD, con interfaccia SATA. In tal modo sarà possibile stoccare in locale quanti file multimediali si vorrà, sfruttando i bassi costi e le ampie capienze degli hard disk meccanici.

C’è anche lo slot M.2 2230 per montarvi una schedina di rete per il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2. In tema di listini, Minisforum ha previsto che il modello barebone, quello senza hard disk, RAM e sistema operativo, costa appena 219 dollari.

Il modello sempre con Ryzen 5 5600H ma con 16 GB di RAM e con 512GB di SSD costa 299 dollari, mentre quello con Ryzen 5 5600H coadiuvato da 32 GB di RAM e da 512 GB di storage verrà prezzato a 339 dollari, e quello in cui il Ryzen 5 5600H gode di 32 GB di RAM e di 1TB di storage sarà venduto per 399 dollari. Ovviamente, una piccola postilla è doverosa: le versioni con le memoria hanno Windows 11 Pro pre-installato.

Nell’ambito della serie Uranus è poi arrivato il mini computer Mini PC B550 Pro che è un aggiornamento del modello B550. Questo terminale, dall’aspetto elegante e trasportabile in un’apposita borsa colorata, ha un involucro secondario in cui vi è uno slot PCIe 3.0 x4 in cui si può montare un AIC mono slot, a meno che non lo si voglia usare per collegarvi tramite interfaccia PCIe 3.0 x16, una scheda grafica dedicata sino a 300 mm a doppio slot.

Come specifiche, la scheda madre AMD B550 con forse un socket AM4, permette di montare APU AMD sino alle Ryzen 7 5800X / 5800X3D. A tal proposito, anche se può girarci bene un Ryzen 9 5900, il costruttore consiglia di optare per un chip Ryzen 7 5800X/X3D. Al momento, il design a doppio slot permette di arrivare solo alle GPU RTX 4070 Ti, con esclusione delle RTX 4090 o un 4080 per le quali servirà un design più recente. Anche non optando per la GPU discreta c’è sempre l’alimentatore autonomo Silverstone SFX da 650 W. Come interfacce, ci sono una USB-C, un assortimento di 7 USB Type-A, una HDMI, una DisplayPort, una porta Gigabit Ethernet e un jack per cuffie e microfono.