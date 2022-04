Minisforum avvia i pre-ordini per il nuovo computer compatto B550 Mini

Dopo aver inaugurato l’anno col miniPC UM350, il brand cinese Minisforum ha avviato i pre-ordini di un nuovo computer compatto, il Minisforum B550, agganciabile anche dietro un monitor, grazie all’attacco VESA contenuto nella confezione d’acquisto (comprensiva anche di un cavo HDMI, un cavo SATA, una custodia rigida e un alimentatore a 19 V), le cui spedizioni dovrebbero avvenire per fine Maggio.

Il Minisforum B550 Mini misura 20,859 x 24,088 x 12,813 cm, limitando il peso a 1,155 kg. All’interno del suo telaio a “scatolotto”, con diverse feritoie per l’aria (nel contesto di un sistema di dissipazione del calore che prevede anche l’uso di metallo liquido) diagonalizzate sul tettuccio, il costruttore ha previsto la scheda madre AMD B550 che permetterà di scegliere tra un processore Ryzen 7 4700G, il cui clock di funzionamento va da 3.6 GHz di base ai 4.4 Ghz del Boost e, sempre in quota AMD, un Ryzen 7 5700G, una scelta più performante visto che in questo caso la frequenza operativa parte da 3.8 GHz per arrivare in Boost a 4.6 GHz.

Volendo, grazie alla presenza del socket AM4 per APU Ryzen serie 4000/5000, l’utente può anche montare un processore a sua scelta, tenendo conto che dovrà restringere la scelta in modo che il TDP, il consumo energetico del processore, sia interiore o almeno da 65W. La RAM, di tipo DDR4, può arrivare sino a 64 GB massimi mentre, per lo storage SSD, sono messi a disposizione un paio di slot per SSD M.2 2280.

Sul versante delle connettività, Minisforum ha impiegato la scheda di rete RZ608, sviluppata da AMD assieme a Mediatek, che porta in dote il supporto al Bluetooth 5.2 ed al Wi-Fi 6: le porte, comprensive anche di 1 Display Port e di 2 HDMI (in modo da connettere il terminale a 3 schermi), di 5 USB (di cui 4 USB 3.2 di 2a gen e una Type-C), di 1 jack per il microfono e cuffie, di una RJ45 per il Gigabit Ethernet da 2.5 Gbps, rivestono una particolare importanza.

Il costruttore, infatti, ha previsto in confezione anche un dock che, adeguatamente alimentato (mediante un caricatore da comprare a parte), può supportare una scheda grafica dedicata esterna full-sized (ad esempio una Radeon RX 6700 XT GAMING OC da 230W di TDP). Per i prezzi, la versione del Minisforum B550 Mini col processore Ryzen 7 4700G parte da 469 euro per l’iterazione barebone (priva di memorie) per arrivare a 699 euro con 32 GB di RAM e 512 GB di storage. Diversamente, la versione con processore Ryzen 7 5700G va dai 559 euro della variante barebone ai 749 euro dell’allestimento con sempre 32 GB di RAM e 512 GB di archiviazione già inseriti.