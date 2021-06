UGREEN: ecco i nuovi cavi HDMI 2.1 con risoluzione 8K per PS4, PS5, PC, Xbox, proiettore e laptop

UGREEN, brand cinese hi-tech, ha portato sul mercato dei nuovi cavi HDMI che garantiscono una qualità di trasmissione massima di 8K. Ci sono diversi modelli di cavi e, oltre a presentare un design diverso, sono costituiti anche da materiali diversi. Non tutte le sorgenti (TV, console, Blu-Ray e simili) sono compatibili con la risoluzione 8K, pertanto il cavo scalerà la qualità fino a trovare quella massima compatibile con il dispositivo.

La confezione di acquisto è molto semplice: all’interno si trova il cavo, con un piccolo foglio sul quale sono riportati i contatti nel caso si necessiti di assistenza. C’è una mail da contattare specifica per il mercato italiano.

Cavi HDMI UGREEN: scheda tecnica e prime impressioni

Il modello più costoso tra i due presentati è compatibile con la risoluzione 8K a 60 Hz mentre, scendendo a 4K, la frequenza sale a 120 Hz. Il cavo HDMI è compatibile con le console per i videogiochi, quindi PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e X, ma anche con lettori blu-ray, dolby surround, con i computer, laptop, notebook e altro ancora.

Questo cavo, in particolare, presenta un riverimento in nylon intrecciato e non c’è il rischio di ossidazione per le plug, in quanto se non utilizzate possono essere ricoperte con un tappo in gomma incluso nella confezione. Il modello appena descritto costa 15 euro ed è lungo 1 metro. È disponibile anche in lunghezza da 2 e 3 metri, ma chiaramente il prezzo sale leggermente.

La stessa accortezza è stata usata per il modello più economico, che costa 12 euro ed è lungo 2 metri. Anche quest’ultimo garantisce una risoluzione di 8K a 60 Hz, oppure una risoluzione 4K a 120 Hz. Questo cavo, però, è rivestito in cotone intrecciato, più “morbido” al tatto, ma altrettanto resistente. Anche questo cavo è compatibile con tutti i dispositivi e console elencati prima. Se il televisore a cui viene collegato è più datato, entrambi i cavi si adattano e possono scendere anche a qualità molto più basse, come ad esempio il 720P.