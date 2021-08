Ufficiali i nuovi auricolari true wireless Philips TAT3225BK e SBH2515BK/10

Portando avanti una collaborazione sino a poco tempo fa limitata alla produzione di TV, il gruppo cinese TPV Technology ha annunciato, in India, due nuove paia di auricolari true wireless a marchio Philips (di cui è licenziataria per diversi prodotti), i TAT3225BK e SBH2515BK/10, accomunati dal presentare un pulsantino multi-funzione di controllo che, premuto, permette di gestire le chiamate (accettare o rifiutare) e la propria musica preferita.

I Philips TAT3225BK, chiamati a competere con gli OnePlus Buds Z, sono auricolari impermeabili, contro sudore e polvere (IPX4), equipaggiati con driver da 13 mm accreditati di una risposta in frequenza oscillante fra 20 e 20000 Hz, con un valore d’impedenza ormai standard nel settore mainstream, pari a 32 ohm. Il chip per la connettività supporta il Bluetooth 5.1 mentre l’autonomia generale raggiunge le 24 ore, grazie alla custodia capace di caricare le micro-batterie delle due unità (autonome per 6 ore) in un paio d’ore.

Nel caso degli auricolari SBH2515BK/10, si tratta di un modello privo di ANC che, però, dal ricorso a un tubo acustico ovale, trae un sufficiente isolamento passivo dai rumori: volendo, è possibile usarli anche uno per volta, in modo da rimanere consapevoli dei suoni ambientali. Automaticamente associati alla fonte via Bluetooth 5.0 appena estratti dalla custodia, alloggiano driver al neodimio da 6 mm, con un’impedenza di 16 ohm e una risposta in frequenza da 20 a 20000 Hz.

Passando al fattore autonomia, gli auricolari tws Philips SBH2515BK/10 risultano operativi per 5 ore, dopo una ricarica completa attuata, in un’ora e mezza, dalla custodia: quest’ultima, in quanto dotata di una corposa batteria da ben 3.350 mAh, può garantire 20 cicli di ricarica e quindi 110 ore di autonomia complessiva e, in più, come già visto a proposito dei rivali HolyHigh TWS, può fungere anche da powerbank per rabboccare un po’ il proprio smartphone quando lontano da una fonte d’energia.

Dopo un breve periodo di promo e pre-ordini, i nuovi auricolari tws di Philips saranno in vendita, tramite Flipkart, dal 9 Agosto. Il modello SBH2515BK/10 costerà 9.999 rupie (circa 115 euro), mentre 7.990 rupie (circa 92 euro) ne richiederà il modello TAT3225BK.