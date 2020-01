HolyHigh TWS: ecco gli auricolari true wireless con custodia multi-funzione

Grosso modo, un po’ tutti gli auricolari true wireless condividono tra loro lo stesso meccanismo di funzionamento con, in ambito estetico, una leggera predominanza del modello in stile “AirPods”: HolyHigh, brand cinese dell’accessoristica smart, col varo degli HolyHigh TWS, però, ha puntato a distinguersi dalla massa, sia nella forma che nella sostanza.

Lo chassis delle due unità di HolyHigh TWS presenta, sull’esterno, una parete lucida concentrica, che rende facile identificare la zona sensibile al tocco per la gestione della musica e delle telefonate, qui supportate su ambedue gli auricolari dalla presenza, su ciascuno di essi, di un proprio microfono: il gambo, leggermente inclinato per una miglior aderenza all’orecchio, risulta sia piatto che piuttosto squadrato. Nel complesso, sembra quasi di trovarsi al cospetto di una “minichiave inglese ad anello”.

Gli HolyHighTWS sono auricolari in-ear comodi, con isolamento passivo dai rumori garantito dai gommini, disponibili in 3 diverse misure: impermeabili IPX5 contro sudore e spruzzi d’acqua, possono essere adoperati durante lo sport, assicurando un suono che, nel complesso, risulta preciso su tutte le frequenze, senza prediligerne una a scapito delle altre. In termini di pairing con gli smartphone Android e iOS, scende in campo il Bluetooth 5.0, latore di una connessione stabile, istantanea, ed efficiente.

L’autonomia degli auricolari senza fili HolyHigh TWS è di 5 ore ma, grazie ai 5.000 mAh di capienza energetica della custodia, uno scatolotto squadrato con paratia in plastica trasparente per scorgere gli auricolari riposti, e LED di carica residua, si possono ottenere 40 cicli di ricarica, ovvero 200 ore di funzionamento complessive: da segnalare che la custodia è in grado di supportare la ricarica wireless (5W) degli smartphone, sul dorso inferiore, ma anche quella cablata, passando per le porte USB Type-A e Type-C.

In pratica, è possibile caricare, in simultanea, gli auricolari, via wireless un iPhone compatibile, ed uno smartphone o altro via cavo o, in alternativa, come puro powerbank per dispositivi terzi, 3 device bisognosi d’un rabbocco energetico. Normalmente prezzati a 52.99 euro, gli auricolari HolyHigh TWS sono attualmente listati, su Amazon Italia, con uno sconto del 28% (- 14.85 euro), venendo a costare – quindi – 38.14 euro.