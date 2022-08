Ufficiale lo smartwatch per pochi "TAG Heuer Connect Calibre E4 Porsche Edition"

Ascolta questo articolo

Nel settore degli smartwatch ultralusso, il marchio elvetico Tag Heuer è uno di quelli più quotati, grazie a diversi wearable adatti ad alcune delle esigenze tra le più selettive al mondo: un esempio tipico è quello dello smartwatch Connected Calibre E4 varato lo scorso Febbraio, poi messo a disposizione dei golfisti con un’edizione ad hoc cui, nelle scorse ore, ha fatto seguito una variante per gli amanti del marchio automobilistico Porsche.

Come gli altri modelli della stessa serie, anche il TAG Heuer Connect Calibre E4 Porsche Edition (spesso 15,3mm) ha un display circolare touch da 1.39 pollici, risoluto a 454×454 (326 PPI).

Il pannello, di tipo AMOLED, con quadranti dedicati alle corse su cui applicare le complicazioni con cui controllare i parametri della propria auto, è rivestito da un vetro zaffiro ed è incastonato, entro una lunetta nera lucida, con logo Porsche in blu elettrico in stile Taycan EV, comprensiva della scala da 0-400 che ricorda i contachilometri delle auto sportive tedesche, in un corpo da 45 mm di diametro in titanio di grado 2 sottoposto a finitura in DLC sabbiata nera, ancorato al polso da cinturini in pelle nera con cuciture blu o in caucciù, dal quale emerge lateralmente una coroncina in ceramica.

L’interno dello smartwatch TAG Heuer Connect Calibre E4 Porsche Edition, impermeabile sino a 50 metri e provvisto di microfono, ospita il processore Qualcomm Snapdragon 4100+ che interagisce con i vari sensori di bordo (accelerometro, barometro, giroscopio, GPS) nel monitorare diverse attività sportive. Sul dorso, con incisione Porsche, non mancano i consueti sensori per attenzionare, continuativamente, il battito cardiaco.

Animato dal sistema operativo Wear OS 2, l’orologio super lussuoso smart TAG Heuer Connect Calibre E4 Porsche Edition integra il modulo NFC per i pagamenti e quello per le connessioni Wi-Fi / Bluetooth 5.0: la batteria, da 430 mAh, una volta caricata rapidamente (da 0 al 100% in 90 minuti) mediante l’apposita basetta Type-C, assicura sino a 24 ore di autonomia. In ambito distributivo, il prezzo del nuovo wearable in questione supera di 200 euro quello della configurazione più costosa del modello base, risultando disponibile all’acquisto a fronte di una spesa di ben 2.600 euro.