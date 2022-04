Tag Heur sfodera il nuovo smartwatch Connected Calibre E4 Golf Edition

La passione per il golf da parte del brand di lusso dell’orologeria Tag Heur va oltre il Tag Heuer Golf Edition del Giugno 2020 e risale agli anni cinquanta del secolo scorso, quando i cartelloni pubblicitari del modello Auto-Graph declamavano la possibilità di contare i punteggi sul green sfruttandone la lunetta tachimetrica. Proseguendo l’impegno nel fornire un valido supporto da polso agli appassionati del settore, Tag Heur del gruppo Louis Vuitton ha annunciato il nuovo smartwatch Connected Calibre E4 Golf Edition.

Emanazione ad hoc del modello uscito lo scorso Febbraio, il Connected Calibre E4 Golf Edition si presenta però solo nella misura da 45 mm, conferita a un telaio in titanio, impermeabile sino a 50 metri in acqua, esteticamente di color nero opaco grazie a un rivestimento “diamond-like carbon” che va a contrasto col bianco del cinturino in gomma provvisto di fossette. Lateralmente, si trovano sia una coroncina digitale che, agli estremi, due pulsanti fisici.

Il display, più leggibile all’aperto in quanto reso più luminoso, è un touchscreen OLED rotondo da 1.39 pollici risoluto a 454 x 454 pixel, sul quale si visualizzano in 2D le mappe precaricate di circa 40mila campi da golf, con indicazioni degli ostacoli e delle distanze nelle 18 buche di ogni percorso, di cui è possibile tener traccia grazie alla lunetta dell’orologio, sotto la quale un sistema codificato di colori evidenzia le prestazioni buca dopo buca. Grazie all’app Tag Heur per iOS la mappatura e il tracciamento avvengono in 3D: tra le altre funzioni dedicate dal costruttore elvetico al golfisti figura un sistema di apprendimento che, ricordando le mazze usate nelle precedenti visite al green e dov’era caduta la palla, nel fornire suggerimenti sulla mazza da usare anche in relazione alla distanza, si corregge strada facendo.

In ragione del GPS e dell’accelerometro, usate anche da app di terze parti (es. Stravia) scaricabili grazie al sistema operativo, che verrà aggiornato al WearOS 3.0, lo sportwatch in questione, rispetto al passato, si accorge del movimento dello swing per colpire la pallina posta sul tee e inizia a monitorare in automatico le prestazioni, evitando che, come in precedenza, lo si dovesse fare manualmente.

Tecnicamente, il nuovo Tag Heur Connected Calibre E4 Golf Edition è mosso dal processore Wear 4100+ che, più efficiente del 30% rispetto al 3100, permette di arrivare a 24 ore di autonomia dopo 90 minuti necessari alla ricarica. Sempre tra le dotazioni hardware, il cardiofrequenzimetro fornisce riscontri sulla frequenza cardiaca, l’NFC supporta i pagamenti contactless, e il Bluetooth la ricezione delle notifiche.

Acquistabile sullo store ufficiale, il Tag Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition può essere messo al polso pagando (col beneficio di alcune palline da golf in confezione) 2.650 dollari, pari a pressappoco 2.450 euro: volendo personalizzarlo, occorrerà una spesa ulteriore, di 200 dollari (184 euro circa) per il cinturino in caucciù rosso, e di 460 dollari (422 euro circa) per il braccialetto in acciaio.