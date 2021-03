Ufficiale la Oppo Band Style, fitness band per tenersi in forma con stile

Nel corso dell’evento dedicato da BBK Electronics alla presentazione, in India, dei medio-gamma telefonici della Oppo F19 Pro Series, il gruppo cinese ha festeggiato gli ottimi traguardi raggiunti da Oppo anche con un nuovo wearable (dopo il precedente Oppo Watch), rappresentato dalla Oppo Band Style.

La fitness band di Oppo, prevista con form factor standard nella colorazione Black o con un anello metallico atto a contenere l’hardware nella versione Vanilla, più elegante, mette in campo, sotto un vetro anti-graffio leggermente curvo ai bordi (2.5D), un display AMOLED da 1.1 pollici, a colori (100% sulla scala DCI-P3), risoluto a 126 x 294 pixel, sul quale possono alternarsi 40 diversi stili in fatto di quadranti. Di base, è possibile avvalersi del nuovo gadget da polso di Oppo per consultare l’ora, ma anche per tenere sott’occhio le allerte meteo o le sveglie, senza contare la facoltà di impostare degli allarmi.

Connesso via Bluetooth 5.0 LE e app HeyTap Health con lo smartphone (per ora solo Android, dalla release 6.0 in poi, con iOS che sarà abilitato via OTA ad Aprile), ne riceve notifiche per mail, chiamate, messaggi, e ne controlla la gestione della musica.

In termini salutistici, può monitorare il sonno, come durata e fasi, e fornisce notifiche anti-sedentarietà: in ambito sportivo traccia 12 attività sportive, tra cui ciclismo, cyclette, nuoto (impermeabile sino a 50 metri), vari tip di corsa (aperto, al chiuso, bruciagrassi), camminata, yoga, ellittica, badminton, cricket, canottaggio, con particolare focus sull’efficienza dell’esercizio nel bruciare i grassi (modalità Fat Burn), fornendo riscontri grazie al sensore per il rilevamento continuo dell’ossigeno nel sangue (SpO2) ed a cardiofrequenzimetro, che traccia in tempo reale la frequenza cardiaca a riposo (vibrando in caso di valori troppo alti o troppo bassi) e durante gli allenamenti (vibrando per evitare un overtraining).

A gestire tutte le funzionalità in questione opera il processore Apollo 3, supportato da 16 MB di storage, con la batteria, da 100 mAh, caricabile in 1.5 ore, che assicura financo 12 ore di autonomia. Oppo Band Style è in vendita a 2.999 rupie, pari a circa 34 euro, con una promozione, in corso dall’8 al 23 Marzo, che permetterà di acquistarlo a 2.799 rupie, corrispondenti a pressappoco 32 euro.