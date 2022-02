Ufficiale il VivoWatch 5 di Asus con ECG, SpO2 e salute aerobica

Dopo la sua comparsata nel database dell’ente Bluetooth SIG in quel di Novembre, era lecito attenderne il rilascio a fine anno. In realtà, l’erede dell’apprezzato smartwatch Asus VivoWatch SP, si è fatto attendere non poco, col colosso taiwanese che ne ha ufficializzato la messa in vendita solo nelle scorse ore, in veste di Asus VivoWatch 5.

Asus VivoWatch 5 ha una scocca in acciaio, impermeabile sino a 5 atmosfere (50 metri in acqua), tanto da poter essere usato nel nuoto, a bordo piscina, o mentre si si allena sotto la pioggia, dal peso di 52 grammi (ben più dei 38.8 dell’Apple Watch 7, ed è provvisto di un display circolare LCD da 1.3 pollici, caratterizzato – per una buona leggibilità all’aperto – da un’elevata riflessività, sul quale si alternano diversi quadranti predefiniti, con l’utente che potrà usare come sfondo anche una foto personale. I cinturini, da 22 mm, sono di facile sostituibilità (anche con modelli Orange e White in pelle, da acquistarsi a parte per 26.99 euro).

Sul dorso, i sensori permettono di misurare la temperatura (via infrarossi), di stimare con maggior precisione il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca, di realizzare un ECG (elettrocardiogramma), di valutare il sonno (in durata e qualità). Grazie all’applicazione Asus HealthConnect, che tiene conto dell’intervallo tra due picchi R desunti dalla frequenza cardiaca e dall’ECG, sarà possibile ottenere un indice armonico del corpo e una valutazione dello stress.

Ancora mediante la stessa app, sarà possibile ottenere consigli personalizzati per migliorare la gestione della salute, grazie alla tecnologia Asus HealthAI che analizza le attività e abitudini quotidiane, e le misurazioni manuali: non mancano, ovviamente gli avvisi anti sedentarietà (nel caso si stia troppo fermi, o con sollecitazioni a muoversi periodicamente) e quelli per ricordare l’assunzione delle medicine. Grazie alla funzione Family Share sarà possibile condividere con i familiari i dati della salute media giornaliera e settimanale mentre, tramite un’opzione ad hoc, settati i contatti di emergenza, premendo lungamente il pulsante laterale si invia un SOS con annessa posizione GPS e misurazione, in tempo reale, dei propri parametri vitali.

Sul piano sportivo, il GPS e il giroscopio consentono di conteggiare i passi fatti, di stimare le calorie bruciate e di attenzionare diverse attività sportive (es. jogging, ciclismo, camminata, stretching, dance, yoga, etc) con relative varie metriche (durata, distanza, ritmo, velocità, cadenza, e altitudine grazie al barometro e altimetro). Nel caso si sia impegnati in determinati esercizi, l’Asus VivoWatch 5, attraverso la funzione dedicata alla frequenza cardiaca aerobica, permetterà di minimizzare lo sforzo eccessivo e di “massimizzare i benefici aerobici“. Lato smart, la presenza del Bluetooth 4.2 permette al wearable di connettersi con smartphone Android o iOS, per riceverne notifiche, visivamente e via vibrazione, per chiamate, messaggi, e socia app.

Dulcis in fundo, il capitolo autonomia. L’Asus VivoWatch 5 è provvisto di una batteria da 300 mAh, che assicura 10 giorni di operatività media, con la modalità di risparmio energetico che, invece, ne spinge il funzionamento sino a 14 giorni. Attualmente, è già possibile acquistare l’Asus VivoWatch 5, anche in Italia, sia sull’e-store ufficiale Asus Gold Store, che presso alcuni partner commerciali autorizzati, al prezzo di 349.00 euro.