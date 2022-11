Ufficiale il TicWatch GTH 2 in Westward Journey Custom Edition

Ascolta questo articolo

Di prodotti dedicati a famosi videogiochi, se ne vedono spesso in giro, basti pensare al recente RoG Phone 6 dedicato a Diablo Immortal: qualcosa di simile, ma applicato agli smartwatch, l’ha appena realizzato il brand cinese Mobvoi che, per lo scopo, ha adoperato l’hardware del suo TicWatch GTH 2 varato lo scorso Agosto.

Il nuovo wearable, in Westward Journey Custom Edition, è dedicato al videogioco MMORPG “Fantasy Westward Journey”: quest’ultimo, basato sul romanzo cinese “Il viaggio in Occidente”, è stato realizzato e distribuito da NetEase che, nel 2001, ne fece una versione per Windows, poi seguita nel 2015 da una per smartphone Android e iOS. Il gioco, nel Maggio 2007, è risultato essere in più popolare in Cina e, a partire dal 2015, ha avuto 400 milioni di utenti, portando all’incasso di qualcosa come 6.5 ​​miliardi di dollari.

Entrando nel merito del TicWatch GTH 2 Westward Journey Custom Edition, quest’ultimo, come il modello classico, ha un display da 1.72 pollici risoluto a 356×400 pixel e il supporto a oltre 100 attività sportive, tra cui tiro con l’arco, alpinismo, yoga, camminata, corsa, sci, senza contare altri sport popolari. In ambito salutistico, il wearable misura la pressione e la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, e la temperatura corporea: sul piano smart, oltre ai promemoria, offre anche le chiamate Bluetooth dual mode e i pagamenti off-line via AliPay.

Nella versione personalizzata dedicata al videogioco, fisicamente, vi è una coroncina con inciso il logo di Fantasy Westward Journey mentre, lato software, sono stati implementate diverse watchface a tema: nel contempo, lo smartwatch in oggetto recherà al suo interno anche 5 mini-giochi preinstallati, giocabili dal polso, intitolati “Challenge Countdown”, “Truth or Dare”, “Choice Board”, “Multiple Choice Assistant”, e “Book of Answers”.

Al momento, non è chiaro se il dispositivo arriverà anche in altri mercati: nel frattempo, è stato lanciato in Cina ove risulta disponibile all’acquisto per la cifra di 399 yuan, pari a pressappoco 53 euro nostrani.