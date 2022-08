TicWatch GTH2: ufficiale il nuovo smartwatch di Mobvoi per salute e sport

Ascolta questo articolo

Il marchio cinese Mobvoi, versato nella realizzazione di smartwatch cui applicare il proprio know how in fatto di AI, ha annunciato il nuovo smartwatch TicWatch GTH2 che raccoglie l’eredità del modello targato 2021, offrendo i consueti e anche visibili miglioramenti del caso.

Dotato di una struttura in metallo, il wearable TicWatch GTH2 di Mobvoi propone un display squadrato, come il precedente modello, ma con il 10% in più di superficie, tal da raggiungere, sotto un vetro protettivo leggermente curvo, 2.5D, una diagonale di 1.72 polici, risoluta a 356 × 400 pixel: le watchface preinstallate sono oltre 100, in modo che l’utente possa variarle in base al proprio umore, scegliendo tra vari stili (es. formale-business, minimalista, per lo stile di vita sportivo, etc), potendo anche collocare una propria foto nel ruolo di sfondo.

Ancora in ambito tecnico, il Mobvoi TicWatch GTH2 dispone della connettività Bluetooth 5.2 con dual mode, per assicurare chiarezza nelle telefonate, cui si può rispondere da polso, e per mettere il basso consumo energetico – LE – a disposizione degli altri usi, come il ricevere le notifiche o il leggere i messaggi dallo smartphone.

Beneficiato dal supporto ai comandi vocali, il Mobvoi TicWatch GTH2 rileva la temperatura corporea e, sempre tramite i sensori dorsali, annota la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, senza trascurare nemmeno la frequenza respiratoria. Ancora in favore del benessere degli utenti, è possibile ottenere un report sulla qualità del sonno, trovando a disposizione più di 40 file audio utili per addormentarsi nel caso ve ne fosse bisogno.

Sul piano sportivo, lo smartwatch supporta, con tanto di appositi algoritmi professionali, più di 100 modalità di allenamento (nuoto compreso, essendo impermeabile IP68). Volendo, è possibile associate il device a più piattaforme diverse, tra cui Keep, tenendo sempre sincronizzati i propri dati tra le stesse. La batteria, da 260 mAh di capienza, promette circa 10 giorni massimi di autonomia: coloro che fossero interessati ad acquistarlo in Occidente dovranno pazientare, posto che il Mobvoi TicWatch GTH2 è attualmente in vendita in Cina, al prezzo di 399 yuan, pari a circa 58 euro.