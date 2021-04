TicWatch GTH: ufficiale il nuovo smartwatch di Mobvoi per sport e salute

Abbandonando il sistema WearOS visto a bordo del TicWatch Pro 3, e proseguendo la strada già intrapresa col sistema operativo proprietario RTOS del TicWatch TicKasa, il brand cinese Mobvoi ha annunciato un nuovo smartwatch, il Mobvoi TicWatch GTH, che va a raccogliere l’eredità di low cost dell’agostano modello GTX.

TicWatch GTH ha una scocca metallica (43,2 x 35,2 x 10,5 mm) nella colorazione Raven Black, con – sotto un vetro 2.5D – uno squadrato display TFT a colori, contenuto tra ampie cornici, da 1.55 pollici, altorisoluto a 360 x 320 pixel e, sulla destra, un pulsante per muoversi nell’interfaccia: i cinturini, in gomma siliconica, sono sostituibili con analoghi esemplari da 20 mm mentre, sul fondello, sono presenti il cardiofrequenzimetro, capace di rilevare 24/7 la frequenza cardiaca e di eseguire la misurazione del polso, il sensore per l’ossigeno nel sangue (SpO2), e quello per rilevare la temperatura della pelle (in stile FitBit Sense).

Non mancano un sensore per monitorare la frequenza respiratoria, e un accelerometro (niente GPS quindi) per conteggiare passi, distanze e stimare le calorie bruciate, con i dati che possono essere analizzati via companion app.

Collegato a smartphone Android e iOS col Bluetooth 5.1 LE, il TicWatch GTH conferma la sua vocazione sportiva, tracciando 14 attività sportive (es. il nuoto, in quanto impermeabile sino a 5 atmosfere), con anche una modalità di rilevamento automatico dell’allenamento, senza dimenticare il campo generico della salute e del benessere, come confermato dal monitoraggio dello stress (via variazioni della frequenza cardiaca) e del sonno (la cui qualità sarà migliorabile ricorrendo alle app TicBreathe, per gli esercizi di respirazione, e TicZen, per il rilassamento): ovviamente, risultano implementati il controllo della musica dello smartphone, la ricezione delle notifiche, e il reminder per fare movimento.

La batteria del TicWatch GTH, caricabile in circa 2 ore, assicura, secondo l’uso, sino a 10 giorni di autonomia. Attualmente, il wearable di Mobvoi può già essere acquistato in Italia, sull’e-commerce istituzionale, al prezzo di 79,99 euro.