TicWatch GTX: annunciato lo sportwatch elegante davvero accessibile

Il mondo degli smartwatch, ad oggi, risulta suddiviso tra due grandi ecosistemi, watchOS per gli Apple Watch, e Wear OS per gli orologi intelligenti del robottino verde (gran parte dei quali in orbita Fossil Group): non mancano, ovviamente, le aziende impegnate con wearable dal firmware proprietario, come la cinese Mobvoi che, nel segmento standard, già popolato a suon di TicWatch S2 ed E2, ha appena incluso l’iper accessibile TicWatch GTX.

Quest’ultimo, ancorato al polso da cinturini in TPU (poliuretano termoplastico) da 20 mm (taglia unica), si avvale di una cassa metallica (48.7 x 11 mm) impermeabile (IP68) redatta in color nero, ottima anche contro il sudore, sormontata da un display TFT da 1.28 pollici, “full-touch”, risoluto a 240 x 240 pixel, sul quale è possibile visualizzare i dati del cronometro, il timer, le distanze percorse, i passi fatti e, in tandem con l’app Mobvoi per Android/iOS, variare a scelta tra i 21 quadranti aggiuntivi rotondeggianti predisposti.

La presenza del cardiofrequenzimetro Vcare VC31, di tipo ottico, permette di tenere sotto controllo la qualità del sonno, lo stato di salute del cuore (24/7) e, in coppia con l’accelerometro (Bosch BMA421), di fornire un utile riscontro agli sforzi fatti in 14 diverse attività sportive tracciate, tra cui spiccano corsa, calcio, yoga, ciclismo, camminata, basket, e nuoto, con i parametri mostrati in tempo reale sul display, ed elaborati statisticamente sull’app mobile. La sola connettività presente, portata in dote dal processore RLC8762C, è il Bluetooth 5.0, che permette – tra le altre cose – di ricevere le notifiche da app e messaggi/telefonate, e di controllare la musica del proprio smartphone.

In termini di autonomia, il TicWatch GTX monta una batteria da 200 mAh che, secondo l’azienda, è in grado di assicurare, a carica ultimata (in due ore), un funzionamento esteso a ben 7 giorni, che possono diventare 10, con un +3, ricorrendo all’apposita feature di risparmio energetico.

Destinato ad essere commercializzato anche attraverso Amazon, dal 3 Settembre, Mobvoi TicWatch GTX è già acquistabile in pre-ordine sullo store ufficiale del brand, al prezzo di 59.99 dollari che, però, in fase di check-out, per i primi acquirenti, saranno scontati del 10%, a 53.99 dollari.