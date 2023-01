Ufficiale il "Surface Pro Killer" di Robo & Kala

Ascolta questo articolo

Di tanto in tanto, nel panorama dei dispositivi 2-in-1, emerge qualche brand che tenta di realizzare il cosiddetto “Surface Pro killer” in grado di sconfiggere il convertibile di Microsoft (da qualche mese rappresentato dal Surface Pro 9). In passato, ci hanno provato anche One Netbook, con l’One Netbook T1, e Eve Techc, con l’Eve V. Alla scorsa edizione del CES 2023 a questi e altri marchi si è aggiunta la start-up Robo & Kala.

L’azienda in questione ha presentato il 2-in-1 omonimo Robo & Kala, per ora ideato nelle colorazioni blu, nero, verde e argento, sebbene siano in preparazione altre tonalità tra cui il rosa. Più leggero e sottile di un Surface 9 Pro con 5G, l’emergente rivale è spesso 7,3 mm e ha un peso di soli 690 grammi. Può essere collegato in Bluetooth o con i contatti magnetici dei Pogo Pin a una tastiera esterna, piatta, che gode della retroilluminazione, e i cui tasti hanno una corsa di 1.3 mm.

Con il 2-in-1 Robo & Kala si può interagire anche tramite l’uso di un pennino, che supporta 4.096 livelli di pressione, e che si carica allorché attaccato magneticamente al convertibile. Quest’ultimo si presenta con un display AMOED da 12,6 pollici, con un rapporto d’aspetto non classicamente in 3:2 ma in 16:10, una risoluzione pari a 2.560×1.600 pixel, 600 cd/m² di luminosità, il 98% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, protetto da un vetro Gorilla Glass.

Le cornici sono molto più piccole, in alto e in basso, rispetto al concorrente di Microsoft, che le aveva giustificate con la necessità di una buona fotocamera con IR: sul Robo & Kala vi è sempre una fotocamera da 5 megapixel, anche qui con infrarossi per Windows Hello (anche se l’app fotocamera non include gli effetti di Windows Studio). Sul retro il dispositivo annovera una fotocamera principale da 13 megapixel.

Robo & Kala è mosso dal chipset Qualcomm Snapdragon 8CX Gen 3, sostenuto da 16 GB di RAM di tipo LPDDR4X e da uno storage SSD NVMe con 512 GB di capacità. Il set elaborativo in questione non è presidiato da un sistema di dissipazione attivo con ventola, ma sono comunque presenti per smaltire il calore due heatpipe in rame. L’autonomia dichiarata dal produttore è stimata in un massimo di 20 ore, con la carica della batteria che avviene via USB PD sino a 45 watt.

Attrezzato con due porte USB Type-C ma privo di jack da 3.5 mm, Robo & Kala supporta le connettività senza fili Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Attualmente può essere comprato sul crowdfunding di Kickstarter, al prezzo di 799 dollari per la versione solo tablet, con la stilo che può essere comprata a parte per 59 dollari e la tastiera esterna per 99 dollari. Il totale fa 976 dollari, che è più conveniente del kit tutto compreso, tablet+tastiera+stilo, venduto a 999 dollari. Le spedizioni sono previste per il Febbraio 2023.