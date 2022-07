Ufficiale il gaming notebook DELL G16 con Intel di 12a gen

Ascolta questo articolo

A poche settimane dal varo della nuova coppia di laptop Inspiron 14, il brand americano DELL si è mostrato pronto a un nuovo annuncio, che questa volta ha portato sugli scudi un portatile da gaming, il DELL G16, col più grande display nella storia della serie di gaming notebook accessibili G.

Animato da Windows 11, il nuovo DELL G16 in arrivo sul mercato dal 21 Luglio a partire da 1.399 dollari (circa 1.372 euro) può essere customizzato con una tastiera, opzionalmente addizionata con gli interruttori CherryMX, provvista di retroilluminazione RGB o RGB per singolo tasto. Spalancato, il device ingloba, nel corpo di un 15 pollici, un display LCD da 16 pollici, risoluto in QHD+, quindi a 2.560 x 1.600 pixel, con un rapporto d’aspetto a 16:10 (quindi con l’aggiunta di 160 pixel verticali rispetto a un 16:9 da 15.6”), da 165 Hz di refresh rate, supportato dall’Nvidia G-Sync per una perfetta sincronia con i framerate della scheda grafica, però non troppo luminoso a fronte di una luminosità di picco che non va oltre i 300 nits.

Secondo il configuratore del marchio a stelle e strisce fondato da Michael Dell, l’utente potrà contare su uno dei più potenti processori Intel di 12a generazione, ovvero sul 14 core a 20 threads i7-12700H, con clock frequency massima (per i core P) da 4.7 GHz e potenza massima pari a 115 W (minima da 35W, di base da 45W).

La sezione grafica del gaming notebook DELL G16 prevede una GPU dedicata NVIDIA RTX 3050 Ti arricchita da 4 GB di memoria riservata GDDR6, in alternativa alle opzioni più pregiate, che permettono di innestare, con 8 GB di memoria GDDR6 al seguito, una NVIDIA RTX 3060 o (con 140 W di picco come potenza grafica) 3070 Ti (in questi ultimi due casi col beneficio di disporre di una porta Thunderbolt 4 con supporto a uno schermo esterno da QHD).

Passando alle memorie, le configurazioni vanno da 8 o 16 GB di RAM DDR5 a 4800 MHz (però espandibile dall’utente sino a 32 GB mediante l’apposito slot libero) e contemplano da 512 GB a 2 TB di storage a stato solido, SSD. Sul piano connettività, il DELL G16 sfoggia il Wi-Fi ax/6 e il Bluetooth 5.0 mentre, quanto a porte, tutte le configurazioni hanno il jack audio per cuffie e microfono, tre USB Type-A, una HDMI 2.1 e una RJ45 per l’Ethernet LAN. La batteria, con conseguente impatto sulla trasportabilità del prodotto, oltre che ovviamente sull’autonomia dello stesso, può essere configurata a scelta tra l’opzione da 56 od 86 WHr.