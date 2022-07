Ufficiali i notebook Dell Inspiron 14 (5420) e Inspiron 14 (5425)

Ascolta questo articolo

A pochi giorni dall’emergere dei notebook Inspiron in versione Plus, il marchio americano DELL ha presentato due nuovi portatili (con meno opzioni nel mercato USA rispetto a quello tedesco) rappresentati dai più economici Inspiron 14 (5420) e Inspiron 14 (5425), a partire da 899 dollari.

Il DELL Inspiron 14 5420 (314 x 227,5 x 19 mm per 1.54 kg) declina il suo schermo LCD da 14” a 1920 x 1200 pixel con 250 nits (non touch) o a 2240 x 1400 pixel con 300 nits (non touch). La webcam FullHD ha l’otturatore per la privacy, due microfoni, ma non supporta Windows Hello (nel caso si opti per Windows 11, con alcuni mercati che contemplano anche l’opzione Ubuntu). La tastiera, retroilluminata, con opzioni per la resistenza agli schizzi e per il fingerprint, cela al di sotto un comparto elaborativo affidato ai processori Intel di 12a gen.

Andando nel dettaglio, è possibile scegliere tra la serie U (Intel Core i3-1215U/i5-1235U/i7-1255U) e quella P (Intel Core i5-1240P/i7-1260P): la GPU integrata è una Intel Iris Xe o HD, mentre quella dedicata è una NVIDIA GeForce MX570.

Per le memorie, la RAM DDR4-3200 arriva a 32 GB (mediante due banchi da 16), laddove lo storage SSD PCIe NVMe prevede i tagli da 256, 512 GB o 1 TB: la batteria può essere da 54 o 64 Wh ma è caricata a 65 W. Tra le varie configurazioni, il Wi-Fi può essere 5, 6 o 6E. In tema di porte, è possibile trovare una HDMI 1.4, un lettore di microSD, un jack combo da 3.5 mm, due USB 3.2 (una Gen 1 Type-A e una Gen 2 Type-C).

L’Inspiron 14 5425 (314 x 227.5 x 19 mm per 1.54 kg, nei colori Platinum Silver e Pebble Green) adotta diversi punti in comune: lo schermo è uguale, e le dotazioni di memoria idem: stesso discorso per le batterie, le porte, la tastiera, e l’opzionalità del fingerprint. Il sistema operativo però è sempre Windows 11 e, quanto a processori, vi sono le APU AMD Barcelo, in veste di AMD Ryzen 5 5625U o Ryzen 7 5825U con GPU integrata AMD Radeon 600M e dedicata NVIDIA GeForce MX550: la webcam ha anche l’opzione a 720p, mentre il Wi-Fi è solo 5 o 6.