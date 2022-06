Ufficiale il ciclocomputer Garmin Edge 1040: prezzi e disponibilità

Ascolta questo articolo

Dopo aver lanciato i nuovi smartwatch Forerunner per gli amanti della corsa, il brand Garmin si è cimentato nel lancio di un nuovo prodotto, rappresentato dal ciclo-computer Edge 1040 che, per la prima volta nella sua gamma, introduce l’opzione (Garmin Edge 1040 Solar) della carica solare.

Il nuovo ciclocomputer Edge 1040, usabile anche per le attività indoor nel caso si usi l’add-on Tacx Indoor Trainer, conferma la presenza di uno schermo da 3.5 pollici risoluto a 282 x 470 pixel, sul quale campeggia una ridisegnata interfaccia che rende più facile reperire le informazioni di cui si ha bisogno. Ad esempio, un nuovo menu a tendina evidenzia lo stato dei sensori appaiati, e quello della batteria del ciclocomputer, e a fine corsa invia un report dettagliato, senza far mancare gli occasionali alert nell’eventualità che l’energia della batteria s’avvicini all’esaurimento.

Le dimensioni, ed anche il peso, risultano maggiorati rispetto al modello 1030 Plus, anche in ragione del montaggio di un nuovo giroscopio e di una batteria più capiente. A livello funzionale, il ciclocomputer Edge 1040 migliora le facoltà di navigazione. Sulla cyclomappa caricata è possibile salvare 200 waypoint e 100 percorsi: l’implementazione del multi-band GNSS permette una maggior precisione nella localizzazione, anche in ambienti complessi come i boschi o le città.

Per ogni tipo di bici arrivano più percorsi specifici, mentre la funzione Trendline permette di scoprire in zona quali sono le strade e i sentieri più popolari: grazie all’app Trailfork è possibile scoprire i sentieri in più di 80 paesi, con la relativa funzione Forksight che informa sulla presenza in strada di altri biker e segnala in automatico i bivi. La Turn-by-turn avverte delle curve pericolose e può essere stoppata, qualora ci si voglia arrischiare a esplorare i dintorni senza gli avvisi di fuori percorso.

Sul piano dell’allenamento, la funzione Stamina riscontra e traccia in tempo reale il livello di stanchezza durante la pedalata. Collegando sensori di potenza e una fascia cardio, si può beneficiare dell’analisi dell’abilità ciclistica, col ciclocomputer che, tenendo conto dei punti di debolezza e di forza del ciclista, lo aiuta a prepararsi per specifici percorsi. Collegato invece a uno smartphone specifico, il ciclocomputer Edge 1040 permette di gestire gli sforzi su ogni percorso, suggerendo (Power guide) obiettivi di potenza ad hoc da tenere.

Sul piano della sicurezza, confermata la compatibilità con i dispositivi inReach, il ciclocomputer Edge 1040 mette a disposizione le funzioni LiveTrack o GroupTrack per seguire sul percorso un atleta o un gruppo di amici, potendo anche messaggiarci (sempre via GroupTrack). Ovviamente, è imprescindibile la funzione di rilevamento degli incidenti, nota come Incident Detection, con annessa richiesta automatica d’assistenza.

In chiusura, il fattore autonomia. Il ciclocomputer Edge 1040 in versione standard offre sino a 35 ore di autonomia, che salgono a 45 per la variante Solar: in quest’ultimo caso, il costruttore assicura che, per ogni ora di pedalata diurna, il dispositivo è in grado di guadagnare 42 minuti supplementari di autonomia. Attualmente, l’Edge1040 di Garmin è in pre-ordine sullo store ufficiale, anche in Europa, al prezzo di 600 per il modello normale e di 750 euro per quello Solar.