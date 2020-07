Turner 2 e Turner XL: ufficiali le radio (FM e DAB+) smart di JBL/Samsung

Battezzata la primavera con lo smart speaker Boombox 2, JBL, marchio del gruppo Harman Kardon (Samsung), si è fatta trovare pronta per il clou dell’estate, con una coppia di radio smart, le Turner 2 e Turner XL, ora in commercio – anche in Italia – rispettivamente per 99 e 149 euro.

JBL Turner 2 (180 x 70 x 72 mm) ha la classica forma da radiolina a transistor di qualche anno fa: il tettuccio ospita i comandi per regolare il volume ed il pausa/avvia della musica, oltre a 5 pulsanti programmabili, a ciascuno dei quali può essere associata una stazione radio preferita. Frontalmente, a sinistra della griglia per l’altoparlante, è presente un display, ben visibile anche all’aperto, ove compaiono informazioni quali la stazione radio su cui ci si è sintonizzati, il dispositivo a cui si è associato il Turner 2, ed il livello della batteria.

Capace di un output sonoro discreto (5W), grazie al driver da 1.75” (80Hz-20KHz di risposta in frequenza, 80 decibel di rapporto segnale/rumore), e nitido, in virtù della tecnologia JBL Pro Sound, Turner 2 dispone del Bluetooth 4.2 per il mirroring musicale da servizi quali Spotify o Deezer, presenti sullo smartphone associato, e di un sintonizzatore radio FM e DAB+, nell’eventualità che si preferisca ascoltare un’emittente radiofonica. La batteria agli ioni di litio, da 9.076 Wh, rabboccabile a 5V / 0.9A in 3.5 ore, assicura un’autonomia di 10 ore, all’insegna di un device estremamente portable, come confermato anche dal peso (0.543 grammi) e dalla certificazione d’impermeabilità IPX7.

Assieme alla radio smart Turner 2, JBL by Harman di Samsung ha messo in campo anche un altro modello, il Turner XL che, dall’alto del suo design à la Apple HomePod, nel listino del costruttore, si pone un gradino sotto il Flip 5, presentato lo scorso Dicembre.

Dotato grosso modo delle medesime feature del fratello minore, il JBL Turner XL, più simile nel form factor tubolare a uno smart speaker, sfrutta le sue dimensioni (145 x 167 x 103 mm, per 1.15 kg) per includere un driver più grande, da 2.75 pollici, capace di un sound più potente (pari a 10W), oltre a una batteria da 11.7 Wh, caricabile in 4 ore (a 5V, 1.2A), accreditata di garantire un’autonomia (via radio, senza esagerare col volume) di 15 ore, anche all’aperto (certificazione IPX7).