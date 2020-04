JBL Boombox 2: in arrivo lo smart speaker potente per l’outdoor

L’americana JBL, parte di Harman Kardon (a sua volta controllata da Samsung), a distanza di diversi mesi dall’ultimo annuncio hardware, avvenuto nel corso del CES 2020, quando vennero presentate diverse cuffie Hi-Res, torna a battere un colpo nel panorama dell’accessoristica musicale, con la prossima commercializzazione (per 499 euro), si spera a quarantena finita, di un nuovo smart speaker per l’outdoor, rappresentato dal Boombox 2.

Boombox 2 non varia di molto, dal punto di vista estetico, rispetto al predecessore: difatti, esibisce sempre, da un lato all’altro, un vistoso maniglione necessario a trasportarne in giro, senza preoccupazione per i liquidi (impermeabile IPX7 sino a mezzora a un metro di profondità), l’imponente stazza (8.5 x 20.1 x 25.7 cm, per 5.9 kg).

Adeguatamente protetto dallo chassis nero, avvolto da una struttura microforata, è presente un potente impianto audio, formato da una coppia di woofer da 10.16 cm e da altrettanti tweeter da 2 cm grazie ai quali, nell’ambito del range di frequenze supportate (da 50 Hz a 20 kHz), riesce a garantire una potenza di picco che varia dai 2 x 40 W (con presa elettrica) ai 2 x 30 W (dietro batteria).

Il tutto con un rapporto (mediamente buono) tra segnale e disturbo, superiore agli 80 decibel. Volendo, è possibile ottenere un ulteriore boost nell’emissione sonora, per coprire maggiori distanze o in ottica multi-room, attraverso la funzione PartyBoost che supporta il pairing con altri speaker JBL compatibili.

L’acquisizione della musica, nello smart speaker Boombox 2 di JBL, avviene sia via cavo, dall’ingresso per il jack da 3.5 mm, che in modalità wireless, attraverso il Bluetooth 5.1 (beneficiato dai profili AVRCP 1.6 e A2DP 1.3). Grazie alla batteria, dimensionata in 10.000 mAh, e caricabile in 6.5 ore, il JBL Boombox 2 offre i suoi servizi per l’intero arco di una giornata, 24 ore al massimo e, in più, passando per la porta USB di cui è dotato, può anche – fungendo da powerbank – rabboccare energeticamente altri dispositivi, a 5 V/2.0 A.