Smart speaker portable: Soundcore Icon vs JBL Flip 5

Una delle categorie di prodotto di certo più regalate nelle imminenti festività natalizie sarà rappresentata dagli smart speaker, categoria sempre più popolare come dimostrato anche dal lancio del modello Icon e del Flip 5, rispettivamente da Soundcore e JBL.

Soundcore, brand del gruppo cinese Anker focalizzato sull’ascolto musicale e già noto per una suggestiva radiosveglia Bluetooth con carica wireless Qi, proprio in questi giorni, onde rimpolpare il suo bouquet hardware, ha presentato in India il nuovo smart speaker Soundcore Icon, dalla forma oblunga, redatto nelle colorazioni nero e arancione.

Il nuovo arrivato, definito come in grado di resistere agli urti, vanta la certificazione IP67 e, ipso facto, risulta immune ad acqua e polvere: il suo particolare design prevede un piccolo cinturino a clip, che gli consente di essere agganciato praticamente ovunque, dalla canna della bici all’anello di una borsa da escursionismo, passando per il ramo di un albero.

All’interno, ingloba un driver sovradimensionato di forma ellittica, in ragione del quale eroga un’audio potente, ben focalizzato sui bassi: inoltre, può essere collegato, via Bluetooth, assieme ad un esemplare gemello, al medesimo tablet o smartphone, in modo da supportare una sonorità chiaramente stereofonica. Dotato di una batteria in grado di garantire sino a 12 ore di autonomia, l’Anker Soundcore Icon, è già disponibile all’acquisto, sia nei negozi fisici che in quelli online, a 4.999 rupie (ovvero intorno ai 63 euro circa).

Chi non volesse attenderne l’arrivo anche in Europa, può – già da ora – optare per il Flip 5 di JBL by Harmon della sudcoreana Samsung. In questo caso, si tratta di uno smart speaker tubolate, varato in 6 colorazioni (nero, rosso, grigio, mimetica, blu, e bianco), impermeabile sino a 1 metro di profondità per mezzora, stante la certificazione IPX7.

Una volta connesso ad uno smartphone, via Bluetooth 4.2, il Flip 5 di JBL scatena il suo driver ellittico mettendo in campo una potenza di picco pari a 20 W, che può essere accresciuta unendo assieme sino a 100 esemplari diversi: la batteria, da 4.800 mAh, si carica in 2.5 ore attraverso una microUSB Type-C che va a sostituire il precedente jack che, sul Flip 4, rendeva necessario anche uno sportellino protettivo. Proposto inizialmente a129.99 euro, è già possibile trovare il JBL Flip 5 – su Amazon – a molto meno, ovvero a 89.99 euro.