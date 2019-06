Soundcore Wakey: da Anker la radiosveglia Bluetooth con ricarica wireless Qi

Tra poco più di un paio di settimane, il 15 ed il 16 Luglio prossimo, scatterà la due giorni di acquisti agevolati rientranti nell’iniziativa Amazon Prime Day, riservata dal colosso di Seattle a coloro che sono iscritti al programma Prime (mensile o annuale). Tra i vari prodotti presenti ed aderenti all’iniziativa, vi sarà anche l’ultimo speaker Bluetooth presentato dalla cinese Anker Innovations (nota anche col semplice nome di Anker), ovvero il Soundcore Wakey.

Esteticamente, Soundcore Wakey si presenta come un parallelepipedo rettangolare (20 x 9 x 8 cm) del tutto privo di spigoli, in quanto arrotondato lungo il suo perimetro laterale, di colore bianco (sebbene siano dati come in arrivo anche le nuance nero, blu, e rosa).

Il frontale, dietro la griglia in tessuto, cela un LED display incaricato di mostrare l’ora, come una normale sveglia, adattando la resa visiva alla luce ambientale, captata dall’apposito sensore. Al di sotto, in basso, una barra funzionale sensibile allo sfioramento permette di aumentare o diminuire il volume della Radio FM integrata (o, comunque, dell’emissione sonora), di attivare il Bluetooth 5.0 (alternativo al collegamento via cavo AUX) per captare le playlist dallo storage locale dello smartphone o dai servizi di streaming musicale, e di posticipare la sveglia (alla quale, via app mobile, è possibile associare una tra le 15 suonerie a scelta disponibili).

Sul retro, invece, sono ubicate, nascoste alla vista, due porte USB per la ricarica rapida (5V/2A) del proprio smartphone: volendo fare a meno dei cavi, Soundcore Wakey di Anker è capace anche di avvalersi del wireless charging (standard Qi), per caricare gli iPhone raggiungendo la velocità massimale di 7.5W, e gli smartphone Android arrivando sino a 10W.

All’interno dei suoi 540 grammi di peso, la presenza di due driver da 5W full range consente di supportare un arco di frequenze che va da 87 a 108 MHz, coprendo in modo nitido bassi, medi, ed alti, senza eccessive distorsioni. Anker Soundcore Wakey sarà disponibile all’acquisto, sino al 24 Luglio, al prezzo esclusivo di 99.99 euro.