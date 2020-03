Trony propone le offerte "#GRLPWR", valide per la giornata della donna e solo online

Da un punto di vista prettamente commerciale, le festività sono i momenti migliori per lanciare campagne promozionali alquanto particolari. In questi periodi, infatti, è più semplice convincere il cliente a fare acquisti, magari proponendo prezzi di vendita più aggressivi di quanto si veda in tutti gli altri giorni. Questo concetto vale per la maggior parte delle aziende che hanno a che fare con il pubblico: dal più piccolo negozio di alimentari alla più grande catena di elettronica.

La notizia di cui vi parleremo oggi, non a caso, riguarda proprio quest’ultima categoria di esercizi commerciali e, nello specifico, ci riferiamo a Trony. Oggi, 8 Marzo, ricorre la festa della donna e la nota catena di elettronica non vuole farsi scappare questa occasione, proponendo sconti interessanti. Vediamo quali sono le offerte da tenere maggiormente in considerazione.

Tra le offerte di Trony rientrano portatili, televisori ed anche telefoni

Prima di iniziare vi ricordiamo che queste promozioni sono valide esclusivamente accedendo al sito online della catena di elettronica e fino a oggi, 8 Marzo. Inoltre molti prodotti debitamente segnalati godono della spedizione gratuita senza alcun tipo di costo aggiuntivo e della possibilità di rateizzare il prodotto a tasso zero in 20 mesi.

Tra i portatili più importanti vi segnaliamo un ACER A315-55G-59J0 offerto a 799 euro con processore Intel Core i5-10210, 8 GB di memoria RAM e 1024 GB di storage SSD. Se desiderate un po’ più di potenza computazionale segnaliamo anche un ASUS F509FJ-EJ109T offerto a 749 euro. La sua dotazione comprende un processore Intel Core i7-8565U, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD.

Nel settore dei televisori vi segnaliamo un modello LG 43UM7100PLB con risoluzione 4K, diagonale pari a 43 pollici ed offerto a 295 euro, invece di 369 euro. Se invece desiderate un modello più grande segnaliamo un altro LG 55UM7450PLA con una diagonale pari a 55 pollici e una risoluzione sempre 4K.

Nella telefonia troviamo alcuni degli ultimi modelli di smartphone presentati di recente. Ad esempio troviamo lo Xiaomi Redmi Note 8T a soli 175 euro (la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno) e lo Huawei P30 Lite a soli 249 euro (versione con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno). Tra gli accessori segnaliamo anche le AirPods, offerte a 149 euro invece che a 179 euro. Il catalogo prevede anche tanti altri articoli in sconto, per i quali vi rimandiamo alla pagina ufficiale creata da Trony.