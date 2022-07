Trapelati la scheda tecnica e i prezzi del visore Meta Quest Pro

Ascolta questo articolo

L’impegno di Meta nell’edificare il Metaverso è noto: a tale multi-dimensione interattiva e simulata si accederà in vari modi, anche attraverso i visori, come nel caso del venturo Meta Quest Pro, alias Project Cambria, il cui esordio è stato schedulato verso Ottobre, ma le cui specifiche, prezzi compresi, sono appena trapelato sul web.

Secondo l’autore delle rivelazioni, l’appassionato di VR Brad Lynch, che ha avuto modo di pubblicare anche dei modelli CAD del visore in oggetto, il Meta Quest Pro monterà due pannelli QLED risoluti a 2160 x 2160 pixel, con sino a 1800 x 1920 quale risoluzione di rendering, sui quali saranno applicate lenti pancake customizzate già citate in passato: un meccanismo con controrotazione da max 21 gradi, verrà adoperato nei contesti (coadiuvati da una decina di sensori incluso uno a infrarossi per la profondità) in cui si mixeranno le realtà virtuale e aumentata, per migliorare il campo visivo. Sul versante sonoro, l’utente sarà accompagnato da un audio spaziale perfezionato.

Quale motore del visore Meta Quest Pro, vi sarà il processore Snapdragon XR2 5G di Qualcomm, supportato da una RAM pari a 12 GB e da uno storage da 256 GB: la batteria ammonterà a 5.000 mAh mentre la connessione senza fili, Wi-Fi, sarà di livello 6E.

Come il visore in questione risulterà notevolmente migliorato rispetto all’attuale Meta Quest 2, al pari, anche il controller del venturo indossabile riceverà delle migliorie: vi saranno, nello specifico, sensori aptici e di pressione di livello HD, sino a un totale di 3 telecamere a infrarossi (IR) e un processore Qualcomm Snapdragon.

Secondo il leaker, il visore Meta Quest Pro, insieme alla sua base di ricarica e al controller, costerà circa 1.500 dollari. Non è chiaro se verrà venduto anche un kit solo col visore, sebbene ciò possa essere probabile, visto che – a quanto pare – il costruttore sarebbe intenzionato a offrire poi, per 300 dollari circa, un bundle formato dal pad di ricarica e dal controller. In attesa di conoscere la data precisa della presentazione del nuovo prodotto, Meta ha intanto confermato che, da Agosto, non sarà più in vendita il Quest 2 da 64 GB, sostituito dallo stesso modello con 128 GB venduto per 100 dollari in più.