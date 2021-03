TicWatch Pro S: ufficiale il nuovo sportwatch di Mobvoi

Mobvoi, brand cinese versato nell’intelligenza artificiale applicata al wearable, ha ufficializzato un nuovo smartwatch per il benessere e lo sport, il TicWatch Pro S, che si colloca a metà strada tra il recente TicWatch Pro 3, uno dei migliori e dei primi orologi smart a impiegare il nuovo chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100, e l’ormai datato TicWatch Pro 2020, di cui rappresenta un pratico upgrade.

Strutturalmente, il TicWatch Pro S ha una cassa (45 x 12,6 mm) impermeabile IP68 contro polvere e liquidi, piuttosto resistente MLT-STD-810G, tanto da poter funzionare tra i -20 ed i + 50°, resistendo ad excursus tra i -30 ed i + 70°: circondati da una lunetta rotonda color argento o nero, sono presenti, all’insegna della tecnologia doppio-strato “Dual Display“, il display AMOLED da 1.39 pollici risoluto in 400 x 400 pixel e, soprapposto, più leggibile all’aperto, ma anche meno energivoro, quello LCD FSTN, sovente usato per mostrare l’ora, i passi, etc, ma non per le notifiche.

Assieme ai vari sensori del caso (tra cui accelerometro, di luce ambientale, di geomagnetismo, giroscopio), al chip per le connettività Wi-Fi n monobanda e Bluetooth 5.2, opera il processore Snapdragon Wear 2100, supportato da 1 GB di RAM: lo storage ora permette di stoccare più app e dati dal Play Store portato in dote da Wear OS, essendo stato raddoppiato a 8 GB.

Per l’uso quotidiano, nel TicWatch Pro S torna utile il modulo NFC per i pagamenti contactless con Google Pay, anche se è fitness e nel benessere che il wearable trova la sua ragion d’essere: la funzione “TicBreathe” rileva lo stress in base alla frequenza cardiaca e aiuta a ridurlo con gli esercizi di respirazione, mentre “TicHearing” si occupa di stimare se un ambiente possa essere troppo rumoroso per il proprio sistema nervoso o uditivo. La migliorata funzione “TicExercise 3.0” si porta dietro una nuova interfaccia nel monitorare 13 attività sportive, via GPS e cardiofrequenzimetro, aggiungendoci anche il parametro del VO2 max (consumo massimo di ossigeno per minuto, per valutare lo stato di forma durante gli esercizi ad alta intensità). Infine, “TicSleep 2.0“, trattando più dati, fornisce una valutazione più approfondita del proprio sonno e, in tandem con l’Essential Mode, evita che il display si riaccenda di notte e consente ugualmente di tracciare il sonno impattando di meno sulla batteria.

Provvisto di un accumulatore energetico da 415 mAh (max 30 giorn in Essential Mode, 2/5 in Smart Mode) caricabile mediante dock con cavo USB, abbinato a cinturini da 22 mm, il TicWatch Pro S di Mobvoi è già acquistabile sul continente europeo, ricorrendo ad Amazon, ov’è listato a 259,99 euro.