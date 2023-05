TicWatch Pro 5: praticamente ufficiale il nuovo smartwatch di Mobvoi

Reduce dal grande successo del modello TicWatch Pro 3 Ultra, il brand cinese Mobvoi, con know how anche nell’intelligenza artificiale, si appresta a varare anche il successore TicWatch Pro 5 visto che, come da tradizione, il mondo cinese salta il 4 per scaramanzia.

Presentato su Amazon Canada, ove risulta però “non disponibile“, il nuovo smartwatch asiatico (50,15x48x12,2 mm per 44,35 grammi) ha uno chassis impermeabile sino a 5 atmosfere, che resiste bene agli urti alle cadute e agli ambienti più ostile avendo superato i test di resistenza militare MIL-STD 810H: nello specifico si tratta di una scocca realizzata impiegando acciaio inossidabile, alluminio serie 7000, e nylon con fibra di vetro.

Quest’anno il nuovo TicWatch ha quello che è ormai uno standard sugli Apple Watch e che è apparso anche sul Pixel Watch di Google: si tratta di una corona rotante sulla destra che permette di giostrarsi sull’interfaccia dell’ultima release Wear OS 3 senza doversi affidare al touch. Parlando appunto di schermo, TicWatch Pro 5 ha di nuovo un doppio display con un pannello OLED da 1,43″ con risoluzione a 466×466 pixel, 326 PPI di densità, funzionalità always-on, tecnologia Ultra-low power, e protezione Corning Gorilla Glass. Il secondo display, che entra in funzione quando il primo è spento e che permette di risparmiare energia, è un FSTN che visualizza alcune informazioni basilari, tra cui l’ora. Il cinturino è in silicone, da 24 mm.

Il chipset di bordo è il W5+ Gen 1 di Qualcomm, mentre lato memorie si trovano in dotazione 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Come sensoristica, troviamo accelerometro, barometro, bussola, giroscopio, quello per la temperatura della pelle, quello per la frequenza cardiaca HD PPG, quello per la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), quello per l’Off-Body: il localizzatore GPS è integrato e supporta le reti satellitari Beidou, Galileo, Glonass e QZSS. Provvisto delle connettività Wi-Fi 2,4 GHz, e Bluetooth 5.2, implementa anche l’NFC per i pagamenti contactless. A bordo del TicWatch Pro 5 figurano anche microfono e speaker.

La batteria, da 611 mAh, garantisce 45 giorni di autonomia in modalità Essential ma “solo” 80 ore in modalità Smart. A livello funzionale, il nuovo wearable di Mobvoi copre 100 attività sportive, e rileva il sonno, la frequenza cardiaca e misura lo stato di forma via VO2 max.