ThinkCentre neo 50a 24: ufficiale l’all-in-one con tanta intelligenza artificiale

Ascolta questo articolo

Estendendo la categoria di computer all-in-one già presentati a inizio anno in occasione del CES 2022, il brand cinese Lenovo ha anticipato per Agosto (a partire, secondo il listino italiano, da 799 euro) l’arrivo sul mercato del nuovo computer salvaspazio – per piccole e medie imprese – ThinkCentre neo 50a 24, ovviamente animato da Windows 11.

Dotato di un design minimalista, con una base sulla quale poggiare il proprio smartphone e un’annessa tacca con l’organizer peri cavi, il Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 è attento all’ambiente (anche nel packaging) ed ai consumi energetici (ENERGY STAR 8.0 ). Sul piano delle specifiche, integra un display LCD IPS da 23.8 pollici risoluto in FullHD, quindi a 1920×1080 pixel, secondo un aspect ratio da 16:9, con 250 nits massimi di luminosità, certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, e il touch opzionale.

In alto, quando necessario, emerge una webcam pop-up con un sensore da 5 megapixel e infrarossi per Hello in modo da agevolare il login e l’uso multi-utente senza tocchi: grazie alla funzione Smart Appearance, si potranno ottenere videochiamate professionali, col bordo del viso perfettamente delineato e lo sfondo sfocato.

Volendo, è possibile annoverare un secondo sensore da 5 megapixel, con AI che abbassa la luminosità dello schermo (per risparmiare energia) quando lo sguardo è volto altrove e sensore di luce ambientale per regolare automaticamente la luminosità secondo le circostanze ambientali. Lato audio, sono presenti microfoni dual array e due speaker da 3W cadauno ottimizzati da Harman Kardon: la funzione AI Meeting Manager metterà al lavoro l’intelligenza artificiale per assicurare sottotitoli online, traduzione di testi in tempo reale, trascrizione del parlato in testo scritto, e il supporto all’interazione via comandi vocali con Amazon Alexa.

In tema di porte, l’all-in-one Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 annovera un jack audio da 3.5 mm, una RJ45 per l’Ethernet (comunque presenti il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 6), un’uscita HDMI 2.1, un ingresso HDMI, due USB 3.2 Gen 2 Type-C, due USB 3.2 Type-A (una di 2a gen), una USB Type-C (con fast charge a 45W) e una USB 2.0 Type-A.

In tema di processori, Lenovo ha scelto di schierare chip della 12a generazione Intel, Alder Lake, serie H, con la scheda grafica dedicata Intel Arc A370M provvista di 4 GB di VRAM GDDR6, due volte più prestante di una Iris Xe Graphics G7, ma meno performante di una Radeon RX 6500M. La memoria volatile RAM, di tipo DDR5, può arrivare a 16 GB mentre lo storage SSD M.2 NVMe può spingersi, via interfaccia PCIe, a 1 TB: abbisognando di più spazio, si può innestare un aggiuntivo hard disk meccanico sino a 2 TB. Non manca, infine, una grande attenzione alla sicurezza, con la protezione a livello di Bios, e l’fTPM 2.0 per la crittografia dei dati.