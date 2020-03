Telefunken: ufficiali le nuove LED TV smart, con risoluzione HD e FullHD

A poco più di un mese di distanza dal varo degli ultimi modelli di smart TV, la teutonica Telefunken, il cui brand in India è gestito su licenza dal costruttore Videotex International, ha annunciato due nuove serie di televisioni intelligenti, tra cui la TFK39HDS, prezzata a 17.990 rupie (219 euro), e la TK43QFS venduta, sempre tramite diffusi negozi off-line, a 20.990 rupie (256 euro).

Nel primo caso, la serie TFK39HDS comprende un modello da 39 pollici, in risoluzione HD (1366 x 768 pixel), mentre nella TK43QFS è presente un modello, da 43 pollici, risoluto in FullHD (1920 x 1080 pixel): in ambedue i casi, a livello d’immagine è presente, lato hardware, la tecnologia Quantum Luminit che, in appoggio a pannelli di grado A+, migliorando la saturazione e la luminosità delle immagini, ne eleva il contrasto. Lato software, invece, risultano presenti la modalità Cinema, con annessi Picture Enhancement, per il perfezionamento delle immagini, e Noise Reductionm, per la riduzione del disturbo e l’accrescimento dei dettagli, e la modalità Cricket che, enfatizzati i singoli pixel, restituisce al pubblico quasi il piacere di un evento assistito in presenza.

Sul piano dell’output sonoro, ambedue le nuove serie di smart TV, le Telefunken TFK39HDS e TK43QFS, integrano altoparlanti ma, grazie al Bluetooth, possono interagire con apparecchi audio esterni. Mediante l’app per smartphone e tablet Eshare, invece, è possibile mirrorare i contenuti dai propri device, e usare questi ultimi come telecomandi o AirMouse.

L’interno, tipico di un media-box, ospita un processore quadcore equipaggiato con 1 GB di RAM e 8 GB di storage, quanto basta per avallare Android Oreo 8.0 e il suo store, dal quale trarre diverse app per lo streaming on demand, oltre a quelle prelevabili da Aptoide TV Store, e a quelle preinstallate (es. Hotstar, Zee5) grazie alla piattaforma Cloud TV, presente all’interno dell’interfaccia interattiva Streamwall UI che, in sostanza, si occupa di guidare l’utente attraverso un bouquet di 17.000.000 ore di contenuti suddivisi in varie lingue e 16 generi. Il retro, invece, cela – nelle smart TV Telefunken TFK39HDS e TK43QFS – un’uscita ottica, un paio di USB e un terzetto di HDMI.

Equipaggiate con tecnologie per la tutela da sovratensioni, eccessi di umidità o di temperature, efficientate per il basso consumo energetico, le smart TV Telefunken TFK39HDS e TK43QFS dispongono, infine, di un’app, Telefunken TV Service, disponibile per Android, con la quale rivolgersi al più vicino centro di riparazione e porre domande sul funzionamento dei vari servizi integrati,