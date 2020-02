Telefunken TFK32QS: in commercio la smart TV low cost con HD Ready

Negli ultimi 4 mesi, Telefunken, glorioso marchio teutonico con 118 anni di storia, mediante il locale licenziatario Videotex International, ha portato in India ben 8 diverse smart TV, a LED, in risoluzione HD, 4K, e FullHD (tra cui l’ultima TFK40S): a tale assortimento, da oggi, si è aggiunto un ulteriore modello rappresentato dal nuovo TFK32QS.

Telefunken smart TV TFK32QS presenta un pannello a LED da 32 pollici risoluto in 1366 × 768 pixel, quindi HD Ready, capace di offrire 16.7 milioni di colori, con i contenuti multimediali ottimizzati dalla tecnologia Quantum Luminit e dalle modalità Cinema (per godere di film e serie TV come al cinema, con un home theater casalingo) o Cricket Picture (ottimizzazione delle immagini, anche quanto a nitidezza, durante i match con, in più, informazioni aggiuntive sugli stessi).

Naturalmente beneficiata anche da una serie di tecnologie di sicurezza, commisurate sulla realtà indiana, come la protezione dalla polvere, dalle sovratensioni, dai picchi di calore o di umidità, la smart TV LED TFK32QS gratifica anche sul versante sonoro, con un’emissione da 20W di tipo surround.

Ad animarla, lato hardware, concorre un processore quadcore, messo in coppia con 1 GB di RAM e 8 GB di storage, ampliabile previa connessione di pennette e hard disk alle due porte USB retrostanti, collocate sulla back-cover assieme a un’uscita ottica e a una coppia di HDMI. Sempre all’interno, la scheda tecnica della smart TV TFK32QS di Telefunken reca un modem per il Wi-Fi ed il Bluetooth: grazie al primo, ricorrendo all’app EShare, è possibile effettuare lo screen mirroring dallo smartphone che, poi, collegato via Bluetooth può fungere da AirMouse.

Il sistema operativo, anche in questo modello, è il proprietario Streamwall UI aggiornato via OTA, con 1.700.000 ore di contenuti suddivisi tra show, programmi di cucina, documentari, concerti, film, serie tv, etc, alcuni tratti dal confermato abbonamento a MovieBox, altri ottenuti dalla facoltà di installare noti servizi di streaming on demand, tra cui SonyLiv, Hotstar, Voot, Zee5, Alt Balaji.

Affiancata dalla companion app Telefunken TV Service, per ricevere info sui vari servizi di cui la TV TFK32QS è dotata, oltre che sui relativi centri d’assistenza sparsi sul territorio, la medesima smart TV può già essere acquistata off-line al prezzo di circa 127 euro, pari precisamente a 9.990 rupie.