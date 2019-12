Telefunken TFK40S, ufficiale la smart TV FullHD low cost con audio surround

Telefunken, brand teutonico dell’elettronica di consumo tornato in auge grazie al costruttore Videotex International, che in India ne utilizza la licenza, ha presentato, proprio a partire dal popoloso paese asiatico in questione, una nuova smart TV, Android based, denominata Telefunken TFK40S.

Quest’ultima monta un display da 40 pollici, con risoluzione FullHD, ottimizzato dalla tecnologia Quantum Luminit di Shinco, sì da visualizzare più dettagli, dopo aver esaltato i contrasti ed i colori delle immagini, e provvisto della Cricket Picture Mode, così da mostrare informazioni aggiuntive in diretta con lo svolgimento dei match sportivi. L’audio è affidato a due speaker da 10 watt, per un’emissione complessiva da 20 W, con 6 diverse tipologie settabili di sonorità surround.

Celato alla vista dal monitor, all’interno opera un processore quad-core con architettura a 64 bit, messo in coppia con 1 GB di RAM ed 8 GB di storage, sufficienti a far girare Android Oreo 8.0, all’insegna di un hardware tenuto al riparo da sbalzi di tensione (più o meno 20%), umidità, prolungati (per 240 minuti) picchi (45°) di calore, infiltrazioni di polvere (in ragione di feritoie strategicamente poste sul retro, ridimensionate del 30%). La coverback, invece, propone un ingresso Ethernet, un’uscita ottica, una coppia di USB e, tra le altre porte, una tripletta di HDMI (di cui una con segnale audio di ritorno).

A livello di contenuti, la smart TV Telefunken TFK40S è out-of-the-box con la piattaforma Streamwall, che fornisce notizie in diretta (Live news), oltre a 170 mila ore di intrattenimento suddivise tra programmi, show, documentari, musica, film e serie, a cui si aggiungono poi i contenuti (circa 7.000 film in lingua straniera) offerti dall’abbonamento gratuito a Movie Box, e la facoltà (grazie alla piattaforma software Cloud TV) di poter installare gli applicativi di noti servizi di video on demand (tra cui Jio Cinema, SonyLiv, Zee5, Hotstar, con l’eccezione di Netflix).

Destinataria di regolari e tempestivi aggiornamenti OTA, la smart TV Telefunken TFK40S è proposta, presso la locale divisione di Amazon, al prezzo di circa 216 euro (corrispondenti ad un listino di 16.999 rupie).