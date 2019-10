Telefunken: ufficiali le smart TV con tanti contenuti, concierge AI e telecomando Air mouse

Uno dei più prestigiosi, e antichi, marchi di tecnologia europea, Telefunken, ha appena presentato una coppia di nuove smart TV, in procinto di esordire nel mercato indiano con una scheda tecnica e funzionalità “accessorie” decisamente interessanti.

Le nuove smart TV Telefunken, contraddistinte da un profilo sottile, si differenziano per il diverso polliciaggio con cui si presentano, sostanziato nei 49 pollici del modello TFK50QS (circa 323 euro, o 24.999 rupie), e nei 55 della variante TFK55KS (362 euro, o 27.999 rupie), ma risultano accomunate dalla restante scheda tecnica, a cominciare dal sistema di protezione contro forti sbalzi termici, di umidità e, soprattutto, di sovratensione.

La tecnologia impiegata dalle smart TV Telefunken si basa sull’adozione di pannelli con risoluzione 4K HDR in cui la retroilluminazione è ottenuta mediante la tecnologia Quantum Luminit: quest’ultima, assieme all’HDR10, lavorando sui pixel blu, verdi, e rossi, migliora il contrasto e la luminosità delle immagini. Il supporto lato audio, invece, è garantito da altoparlanti integrati capaci di erogare una sonorità immersiva alquanto potente (20 watt).

Dotate di diverse prese all’esterno, tra cui uscite ottiche, porte USB (2), o HDMI (3, di cui una con canale audio ARC) per connettere consolle, soundbar e amplificatori, provviste internamente di 1 GB di RAM e 8 GB di storage, le smart TV TFK50QS e TFK55KS di Telefunken contemplano il sistema operativo Cloud TV, basto su una versione open source di Android Nougat 7.0, rivestito dall’interfaccia proprietaria StreamWall, a sua volta equipaggiata con diverse feature, tra le quali spicca il Content Discovery Engine che, nello specifico, aiuta l’utente a trovare il contenuto che cerca, tra le tante applicazioni OTT preinstallate (es. Sony Liv, Hotstar, Coming Soon, Movie Box, Bee5, Eros Now), capaci di offrire un bouquet di circa 17 milioni di ore video, suddivise tra programmi televisivi, documentari, video musicali, film e serie TV.

Il controllo delle nuove smart TV di Telefunken avviene tramite lo smartphone che, in virtù della feature E-Share, usata anche per il mirroring dei contenuti da PC o telefonino, consente di usarlo come telecomando, in stile Air mouse, beneficiando delle consuete gesture cui si è giù abituati nell’esperienza androidiana di ogni dì.