Tecno Megabook S1: ufficiale il notebook ultraleggero con Intel di 12a gen

Ascolta questo articolo

Nello stesso evento in cui ha presentato i cameraphone Phantom X2 base e Pro (quest’ultimo con un sensore retrattile per i Ritratti), Tecno Mobile ha annunciato anche il nuovo portatile Megabook S1, concepito come specifiche per collocarsi nella fascia alta del mercato.

Più sottile e leggero del modello precedente, il nuovo Tecno Megabook S1, animato da Windows 11, prevede uno chassis spesso appena 13,5 mm, con un peso di soli 1.35 kg, tal da farne un vero ultrabook: il merito va alla scelta, quale materiale per il corpo macchina, della lega di magnesio.

Il display adoperato dal costruttore conserva i 15.6 pollici del modello originale mentre le restanti specifiche recano una risoluzione 3.2K, un refresh rate da 120 Hz, il supporto allo spazio colore sRGB coperto al 100%, e un aspect ratio a 16:10 ideale per affiancare i contenuti. Grazie all’attenuazione DC l’utente viene tenuto al riparo dai fastidi dello sfarfallio.

In ottica videochiamate e videoconferenze, Tecno ha implementato su Megabook S1 una webcam che, grazie alla AI, porta lo schermo a oscurarsi nel caso si ravvisi qualcuno alle spalle dell’utente. Vi sono 2 microfoni con cancellazione del rumore e ben 6 altoparlanti col supporto allo standard DTS:X Ultra.

La sezione elaborativa del Megabook S1 prevede processori di 12a generazione, targati Intel, potenti ma a basso consumo energetico, con un TDP di 35W: il calore generato viene comunque dissipato dal sistema di smaltimento termico ICE Storm nel cui insieme operano due ventole. Per le memorie la RAM arriva fino a 16 GB, ed è del veloce tipo LPDDR5, mentre lo storage si spinge a 1 TB, con la velocità qui assicurata sia dalla tipologia, SSD, che dall’interfaccia, PCIe 4.0.

Per non restare a secco nel mentre si lavora, il costruttore ha previsto una batteria sia grande, dimensionata a 70 Wh, che a carica veloce, che viene realizzata a 65 W mediante un apposito caricatore GaN: in questo modo, anche qualora a corto di energia, si impiegherà poco tempo per il relativo rabbocco. Sul piano delle porte, il Megabook S1 di Tecno annovera un lettore di microSD, una HDMI full-size, il jack audio da 3.5 mm e un paio di USB Type-A. Via NFC e funzione OneLeap, è possibile visualizzare sullo schermo del computer lo schermo del proprio smartphone Tecno accoppiato.

Al momento non è stato comunicato il prezzo della versione con 8 GB di RAM, ma è noto che il Tecno Megabook S1 sarà venduto a 1.499 dollari, pari a 1.425euro circa, per il modello con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Diversamente, il modello che implementa 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB costerà 1.599 dollari, pari a pressappoco 1.520 euro. Per il momento, non sono noti eventuali piani di commercializzazione del prodotto in Europa.