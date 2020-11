Teclast F7S: ultrabook accessibile per l’home schooling e lo smart working

A quasi un anno di distanza dal precedente modello, il brand cinese Teclast, fresco reduce dal varo di un tablet low cost con 4G, ha annunciato un nuovo simil ultrabook, particolarmente sottile e leggero (7 mm per 1.5 kg), in veste di Teclast F7S, naturalmente con i benefici di Windows 10.

Versatile grazie alla buona dotazione di porte (due USB 3.0, una microHDMI per connettere uno schermo esterno, un jack da 3.5 mm, un lettore di microSD per scambiare facilmente i dati con lo smartphone o la fotocamera, il jack per l’alimentazione), il notebook Teclast F7S (240.80 euro, su Gearbest) può essere impiegato tranquillamente durante gli spostamenti, grazie al resistente telaio metallico, ed all’autonomia che, affidata alla batteria da 38 Wh (5.000 mAh), arriva a 7 ore in uso medio senza eccedere con la luminosità del display.

Quest’ultimo, contenuto tra esili cornici laterali, con un frontalino appena più visibile per la webcam da 2 megapixel (720p), è un pannello LCD da 14.1 pollici, risoluto in FullHD, lucido e discretamente luminoso (sui 300 nits), facilmente spalancabile con una mano sola, stante la cerniera non eccessivamente dura, capace di offrire un angolo d’apertura massima pari a 120°.

Dotato di una tastiera non retroilluminata, con i LED anche per il maiuscolo, e il blocco num, oltre che di un esteso touchpad con supporto alle gesture di Windows, il portatile Teclast F7S monta un processore dual core, “Apollo Lake”, Intel N3550, da 1.1 a 2.4 GHz in Turbo Boost, senza mai eccedere nei consumi e nel calore generato da dissipare (6W di TDP), con la conseguenza che non è necessario implementare una ventola per il raffreddamento a pieno carico.

La GPU, integrata, una Intel HD 500 di 8° generazione, con supporto ai video in 4K, assicura un buon intrattenimento base: in termini di memorie, scendono invece in campo 8 GB di RAM (LPDDR3) e 128 GB di storage (eMMC), espandibili tramite uno sportellino sul basso ventre, per l’inserimento di un SSD M.2 (da 2 TB massimi). Non mancano, infine, le connettività senza fili Wi-Fi ac dual band, e Bluetooth 4.2.