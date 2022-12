TECHly annuncia la sua nuova tastiera tuttofare con specifiche e prezzo

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, dopo gli annunci di Settembre in merito a ben 3 nuovi auricolari true wireless, è tornato a farsi vivo il brand di accessoristica TECHly che, nel caso specifico, ha colto l’occasione degli imminenti regali natalizi per presentare la sua nuova tastiera tuttofare.

Commercializzata con la sigla ICTB9801TB, la nuova tastiera di TECHly è davvero slim e, infatti, misura 1.3 cm di spessore, risultando larga 36.8 cm e lunga 13.5 cm: come tasti, adotta il classico schema QWERTY con tasti dotati di silenziosi switch a forbice, e di retroilluminazione. Quest’ultima, in particolare, può essere personalizzata secondo 7 tipi diversi di colore e scalando 3 differenti livelli di intensità. Accanto, vi è l’area touchpad che, come nei mouse fisici, ha due pulsanti, per il click destro e quello sinistro.

Poco sopra quest’elemento, vi è un D-Pad, molto utile per muoversi nel menu, magari di un media-box o di una smart TV: concepita per una casa in cui siano presenti vari dispositivi smart, alcuni dei quali anche dedicati all’intrattenimento, la tastiera ICTB9801TB di TECHly non si fa mancare i tasti per il controllo multimediale.

Dotata di gommini antiscivolo, e di piedini regolabili, in modo da raggiungere l’angolazione ideale per una comoda digitazione, la tastiera in questione siglata come ICTB9801TB supporta due tipi di connettività: quella Wireless e quella Bluetooth. In ragione di ciò, è possibile collegare in contemporanea un massimo di 3 dispositivi, agganciandone due col Bluetooth e uno in Wireless a 2.4 GHz.

Sul piano dell’autonomia, la tastiera di TECHly si affida a una batteria dimensionata a 1.000 mAh, caricabile via USB, grazie all’apposito e dedicato cavo incluso nella confezione d’acquisto: il costruttore, infine, ne ha dichiarato il funzionamento senza la necessità d’installare alcun driver, compatibile con i principali sistemi operativi (macOS, Linux, Windows (8/10/11), Android e iOS). L’attuale prezzo di acquisto, sul sito ufficiale, è di 73.99 euro.