TECHly: in campo con tre nuove paia di auricolari true wireless

Quando si ricorre a un paio di auricolari senza cavi, quel che vi si cerca, oltre alla comodità del true wireless, è che siano anche comodi, di lunga autonomia, e che assicurino una buona qualità audio, sia nelle chiamate che nella riproduzione musicale. Avendo in mente proprio tali requisiti, il noto brand di accessoristica TECHly (già apprezzato qualche tempo fa per un simpatico speaker portable) ha annunciato ben tre nuove paia di auricolari tws.

Gli auricolari in-ear ICC SB-BLT40 hanno la botticella (terminante con i gommini eargel presenti in confezione in 3 misure) leggermente angolata rispetto all’asticella, per una miglior e salda calzata: la stanghetta supporta i comandi touch per gestire le chiamate, la musica, regolare il volume e interpellare l’assistente vocale.

Secondo la scheda tecnica, il modello in questione beneficia di un sistema a due microfoni, che supporta sia le chiamate nitide via ENC, cioè la riduzione dei rumori ambientali, che l’ANC, la cancellazione attiva del rumore, con i suoni indesiderati che, captati dentro e fuori l’orecchio, sono neutralizzati da un’onda sonora uguale e contraria. Onde assicurare un collegamento stabile a 10-15 metri dalla fonte, è integrata poi la connessione Bluetooth 5.1. In tema di autonomia, si parte da 3 ore in conversazione, o 5 in riproduzione che, nelle stesse condizioni, via custodia caricabile in Type-C, si assommano rispettivamente a 15-20 ore.

Il modello semi in-ear ICC SB-BLT80 è indicato per le attività sportive. A confermarlo è la forma ergonomica per una salda calzata, l’impermeabilità IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua e il peso di soli 3.5 grammi a unità: le stanghette supportano non solo la regolazione del volume, la gestione di chiamate, musica e assistente vocale, ma con qualche semplice tocco permettono pure di spegnere o accendere le unità d’emissione, senza riporle nella custodia, utile ad allungarne l’autonomia, che comunque parte da 6.5 ore di ascolto o 5 di conversazione.

Il modello più curioso è senza dubbio legato al prodotto 2-in-1 ICC SB-BLT20: quest’ultimo è in primis uno speaker portable Bluetooth 5.1 capace di alti cristallini e bassi intensi, predisposto a supportare effetti sonori Surround 9D e a garantire un audio Hi-Fi HD. Tuttavia, il prodotto in questione fa anche da custodia a due auricolari nascosti al suo interno e accessibili dall’alto. Questi ultimi, dall’ampia superficie esterna per i comandi touch con cui gestire chiamate e musica, “ottimizzano la banda disponibile (relativamente alla connessione sino a 15 metri dalla sorgente, ndr) offrendo un’esperienza di ascolto a bassa latenza“.