Techly Tube: in tempo per Natale lo speaker smart sbarazzino

In tempo per il periodo delle strenne natalizie, la giovane (attiva dal 2011) azienda Techly, versata anche in accessoristica professionale per PC (come gli Extender KVM), ha appena ufficializzato un nuovo modello di speaker smart portable, il Techly Tube, dal design colorato e giovanile, completo ed ideale per gli usi di tutti i giorni, ovviamente proposto – come da tradizione del marchio – a un invidiabile rapporto qualità/prezzo.

Techly Tube ha una forma tubolare, con un cilindro rivestito di morbido tessuto colorato nelle nuance alternative nero, rosso, maculato blu con grigio: sul tettuccio sono presenti quattro tastini, per regolare il volume, gestire le playlist, scegliere le fonte audio, etc, oltre ad un pratico laccetto che permette di agganciarlo praticamente ovunque, anche all’anello dello zaino da escursionismo, benché il dispositivo possa anche essere adagiato su una superficie piana, disposto in orizzontale.

Grazie al Bluetooth 4.2, può essere connesso sino a 10 metri con lo smartphone, da cui acquisire i contenuti sonori ma, in più, può beneficiare di diverse altre fonti audio, essendo provvisto di una Radio FM integrata, di uno slot per microSD, e di una porta USB. L’autonomia messa in campo dalla batteria, pari a 2.400 mAh, è di 10/8 ore, ma può essere estesa giostrando sul volume, non troppo alto, o collegando la fonte audio mediante un cavo AUX con jack da 3.5 mm. Grazie al microfono, ed a una funzione di vivavoce Bluetooth, Techly Tube può fungere anche da hub per gestire le chiamate in entrata.

La sonorità del Techly Tube, pur sempre il vero elemento centrale quando si tratta di una periferica per l’output sonoro, si esplica in una potenza di 10W, grazie a due speaker da 5W cadauno, incaricati anche di offrire una sonorità immersiva ed avvolgente, capace di pervadere l’ambiente a 360°, senza far venir meno un feel equilibrato e privo di eccessive storture sulle principali frequenze.

Per accaparrarsi il Techly Tube, basta puntare il browser sullo store ufficiale del brand, nel cui catalogo il dispositivo in questione è attualmente prezzato, spese escluse, a 24.95 euro.