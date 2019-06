Teac W-1200: ecco il mangiacassette smart per amanti della musica vintage

Come nel caso della fotografia, anche la musica ormai da tempo è stata colta da una cocente passione per il vintage, come dimostrato dal sempre più corposo numero di giradischi smart immessi sul mercato: nessuno, sino ad ora, aveva però pensato a smartizzare il mangiacassette, al quale pure veniva riconosciuta la capacità di assicurare un suono molto vicino all’originale e, soprattutto, caldo.

Tale lacuna è stata colmata dalla nipponica Tokyo Electro Acoustic Company che, forte della sua quasi settantennale esperienza nelle tecnologie audio di fascia alta, ha ufficializzato il nuovo Teac W-1200.

Il Teac W-1200, implementato con un sistema di mixaggio microfonico, col quale è possibile redigere note audio nel mentre si assiste a una conferenza/presentazione o a un evento live, e provvisto di un’uscita per le cuffie, monta due alloggiamenti monodirezionali nei quali è possibile riprodurre cassette Chrome, Metal, e Normal, anche se registrate con la tecnologia Dolby B NR, in virtù della tecnologia di riduzione del rumore, ma anche registrare contemporaneamente su due nastri, o di copiare l’uno nell’altro con un semplice comando (one-touch dubbing).

Oltre a queste funzioni, evolute ma tutto sommato tipiche di un registratore di cassette tradizionale, col Teac W-1200 è possibile trasformare l’audio dei nastri in qualità simil CD (a 48kHz/16-bit PCM massimi), traslando tutto in un computer, via cavetto USB, in modo da avere una copia digitale della propria vecchia musica, da poter ascoltare ovunque, anche con l’ausilio di uno smartphone o di un nuovo iPod Touch.

Tra le altre funzionalità accessorie e smart dell’apparato Teac, già disponibile su Amazon (499 euro), figura la possibilità di eseguire il karaoke, la registrazione – via computer – di mixtape digitali, la possibilità di variare la velocità di riproduzione (da + 12% a -12%), e quella di intervenire in modo ottimale sul livello di registrazione, sulla base dei riscontri ottenuti in tempo reale dai rilevatori del livello di modulazione. Non manca, infine, la possibilità di usare dei timer audio di terze parti in tandem con la feature REC/PLAY di bordo.