Surface Laptop Go 2: ufficiale il nuovo notebook "economico" di Microsoft

Dopo le anticipazioni delle scorse ore, ad opera dei leaker, ma anche a causa di un annuncio di pre-ordini partiti anzitempo in Corea del Sud, è stato alfine presentato ufficialmente il notebook economico Surface Laptop Go 2, erede del modello del 2020, apripista della fortunata serie di dispositivi Surface di Microsoft e portabandiera dei dispositivi con vocazione educational in quota Windows.

Il nuovo Surface Laptop Go 2 ha un telaio dal design praticamente immutato rispetto al predecessore, sempre molto leggero ed esile (278,2 x 206,2 x 15,7 mm, per 1.127 grammi), con conseguente array essenziale di porte, qui rappresentate da una USB Type-C (anche per la carica mediante un powerbank da smartphone), da un Surface Connect (per la carica rapida sino all’80% in 60 minuti, via caricatore proprietario da 39 watt), da una USB Type-A, e da un jack da 3,5mm per le cuffie. Le connessioni senza fili passano per il Bluetooth 5,1 e il Wi-Fi 6.

Con un retro in alluminio, per evitare eccessive flessioni, il davanti della prima placca spalancata (con conseguente Instant On per essere subito operativi appena aperto il terminale) è occupata da un display PixelSense da 12.4 pollici, risoluto a 1536 x 1024 pixel secondo un aspect ratio a 3:2, con 148 PPI, 330 nits massimi e il supporto di un sensore di luce ambientale.

La webcam resta una HD (f/2.0) con riprese a 720p, ancorché dichiarata migliorata: ad accompagnarla sono due speaker Omnisonic con Dolby Audio Premium e due microfoni a campo lungo con qualità da studio.

L’altra placca, ovvero lo chassis, ideato con una base in resina composita (per il 30% di contenuto riciclato post-consumo e con policarbonato rinforzato via fibra di vetro), non presenta una tastiera retroilluminata, e ha il fingerprint, per l’autenticazione Hello (il notebook è comunque certificato per la protezione multi-livello “PC secure-core“), nel pulsante di avvio-accensione (tranne che nell’allestimento base da 4+128 GB).

In cabina di regia, il vecchio processore di 10a gen cede il passo a un nuovo processore, di 11a generazione, rappresentato dall’Intel Core i5-1135G7, con migliorie prestazionali come frequenza di clock a livello di singolo core, un’efficienza incrementata (anche, ad esempio, durante le videolezioni, grazie al modulo di compressione hardware), l’arrivo della grafica Iris Xe molto versante in encoding – decoding. La RAM del Surface Laptop Go 2, LPDDR4x, è da 4 od 8 GB, mentre lo storage, che parte da 128 GB e arriva a un massimo di 256 GB, è sempre un SSD. Completa il tutto una batteria, da 41WH, accreditata di 13.5 ore di autonomia, la nuova colorazione Sage (aggiuntiva rispetto a Ice Blue, Platinum e Sandstone), e il sistema operativo, Windows 11 Home.

Disponibile in Italia dal 19 Luglio, il Surface Laptop Go 2 sarà prezzato a 679 euro per la versione con 4+128 GB, a 779 euro per quella con 8è128 GB e fingerprint nel pulsante power-on, e a 879 euro nella variante con 8+256 GB e sempre lo scanner d’impronte nel tastino d’accensione.