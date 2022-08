SteelSeries, a tutto gaming, presenta le nuove cuffie Arctis Nova 7/3/1 e gli speaker Arena 9/7/3

Ascolta questo articolo

Anche il brand danese SteelSeries, come Asus, si è allineato temporalmente agli eventi del Gamescon 2022 per presentare i propri nuovi prodotti dedicati al gaming (e non solo), proponendo gli speaker della serie Arena (con regolazione dell’equalizzazione via software Sonar Audio), e le cuffie base della serie Arctis Nova.

Partendo dagli speaker, destinati a sfidare la linea Nommo di Razer, i modelli – inclinabili sui loro supporti per dirigere il suono verso l’alto – sono tre, ovvero – in ordine di importanza – Arena 9, Arena 7, e Arena 3, ciascuno rivolto a una diversa categoria di utenti per specifiche, funzionalità e prezzi. L’Arena 9 (549.99 dollari), provvisto anche di jack da 3.5 mm e USB, è un sistema surround a 5.1 canali, con un subwoofer da 6.5”, un altoparlante a cuneo per il canale centrale, due canali posteriori montabili a parete in quanto wireless, illuminazione RGB personalizzabile e, collegato al woofer, un pannello di controllo via pannello OLED.

Compatibile con la PlayStation (via USB Type-A), lo speaker Arena 7 (299.99 dollari), assieme all’illuminazione RGB programmabile, propone, in quanto sistema a 2.1 canali, un subwoofer da pavimento oltre agli altoparlanti di base: rispetto al modello che vedremo poc’anzi, fa a meno di un ingresso da 3.5 mm in favore di uno audio ottico. Usabile con vari dispositivi compatibili, tra cui PC e Mac, chiude la serie lo speaker Arena 3 (129.99 dollari), che perde il subwoofer, rimanendo con due driver a cono in fibra da 4”, facendosi perdonare col supporto all’audio Bluetooth, cui si aggiunge la possibilità di collegarsi sino a un massimo di due dispositivi cablati via ingressi da 3,5 mm.

Nel caso si volesse ascoltare l’audio da questi speaker, senza occupare le orecchie con altro, SteelSeries ha previsto il microfono cardioide Arena Wireless (99 dollari) con cancellazione del rumore, che si attacca all’orecchio (sul modello di quelli delle forze speciali), caricandosi via Type-C e collegandosi in wireless a 2.4 GHz.

Le nuove cuffie Arctis Nova 7, Nova 3, e Nova 1 vanno a collocarsi sotto i modelli premium (anche nel prezzo, a partire dai 350 dollari) Arctis Nova Pro e Nova Pro Wireless messi in campo ad inizio bella stagione. Tra questi headset, le eleganti cuffie SteelSeries Arctis Nova 7 usano il dongle USB-C a 2,4 GHz e l’adattatore USB-C / USB-A per essere usabili con PC, Mac, consolle Switch, Xbox e PlayStation, visori Oculus Quest 2, iPad o device Android Type-C based. Prezzate a 179.99 dollari, rispetto al succitato modello Nova Pro Wireless, le cuffie Arctis Nova 7, con elastico nero per supportare il capo, fanno a meno della stazione base wireless per effettuare regolazioni rapide, della cancellazione attiva del rumore, come pure delle batterie sostituibili (quella in dotazione, con carica rapida che in 15 minuti offre 6 ore di gaming, assicura comunque un massimo di 38 ore di operatività dopo la ricarica via Type-C, grazie alla porta sul padiglione di destra, che ospita anche il pulsante di accensione, quello per gestire i device collegati in BL e il mix rotante per miscelare l’audio della chat e quello del gioco).

In compenso, nelle cuffie Arctis Nova 7 non mancano all’appello il comodo selettore del volume sul padiglione di sinistra (assieme all’ingresso da 3.5 mm per il cavo incluso, al microfono retrattile e al pulsante “muto”), e il Bluetooth multi-sorgente simultaneo. Da notare che le varianti Nova 7P e Nova 7X, rispettivamente ad hoc per PlayStation e Xbox, si distiguono per il colore dell’elastico con cui viene supportata la testa (rispettivamente blu e verde) e per il tipo di selettore (rispettivamente sidetone o ChatMix): in ogni caso, il costruttore raccomanda l’uso del software PC SteelSeries GG, che permette di far ricorso all’audio spaziale, di esaltare i suoni cruciali nei giochi (Parametric EQ) e di configurare quanto far passare, dei rumori ambientali o della propria voce, dai padiglioni d’emissione.

Le più economiche, da 99.99 dollari, cuffie Arctis Nova 3, con vari prestiti dal modello 7 (rispetto al quale hanno la retroilluminazione RGB), possono però collegarsi ai dispositivi solo via cavo, passando per le porte jack da 3.5 mm e USB Type-C. Infine, con 59.99, si possono ottenere le cuffie Arctis Nova 1, praticamente immutate rispetto al modello 3, a parte il fatto che la USB Type-C cede il posto, come porta, a un jack da 3.5 mm.